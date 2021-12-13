Наслідки торнадо в США і коронавірус у президента ПАР. П'ять новин, які ви могли проспати

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П'ять новин, які ви могли проспати:
- Міністр оборони України Олексій Резніков звинуватив Німеччину у блокуванні продажу зброї нашій країні через НАТО, попри попередження США щодо можливого вторгнення Росії. Читати далі –>
- Президент Південно-Африканської Республіки Сиріл Рамафоса отримав позитивний результат тесту на COVID-19. Читати далі –>
- У Російській Федерації заявили, що НАТО зіткнеться з "тяжкими наслідками" в разі розширення на схід. Читати далі –>
- В американському штаті Кентуккі кількість загиблих на зруйнованій торнадо фабриці свічок Mayfield Consumer Products у Мейфілді зросла до восьми. Ще вісім людей вважаються зниклими безвісти. Читати далі –>
- Прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон закликав громадян негайно отримати додаткове щеплення проти COVID-19, заявивши, що кількість випадків штаму "Омікрон" "подвоюється що два-три дні". Читати далі –>