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Наслідки урагану "Іда" у США: стихія вбила до 63 осіб, майже 600 тисяч мешканців Луїзіани залишаються без світла

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Наслідки урагану "Іда" у США: стихія вбила до 63 осіб, майже 600 тисяч мешканців Луїзіани залишаються без світла

Associated Press

За даними Національної метеорологічної служби США, кількість денних опадів у Центральному парку Нью-Йорка побила 94-річний рекорд.

Щонайменше 63 особи загинули у США в результаті потужних злив та повеней, спричинених ураганом "Іда".

Про це повідомляє Daily Mail.

Так, у штаті Луїзіана через тиждень після того, як ураган обрушився на США, майже 600 тисяч людей залишаються без електроенергії у будинках. Також у даному штаті зафіксували 13 летальних випадків, пов'язаних з ураганом та його наслідками.

Ще 50 осіб загинули на північному сході США.

За даними Національної метеорологічної служби США, кількість денних опадів у Центральному парку Нью-Йорка побила 94-річний рекорд у 10 см і становила 18 см. Крім того, "Іда" призвела до значного підвищення рівня річок у середній Атлантиці й Новій Англії.

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