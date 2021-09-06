Наслідки урагану "Іда" у США: стихія вбила до 63 осіб, майже 600 тисяч мешканців Луїзіани залишаються без світла

Наслідки урагану "Іда" у США: стихія вбила до 63 осіб, майже 600 тисяч мешканців Луїзіани залишаються без світла

За даними Національної метеорологічної служби США, кількість денних опадів у Центральному парку Нью-Йорка побила 94-річний рекорд.

Щонайменше 63 особи загинули у США в результаті потужних злив та повеней, спричинених ураганом "Іда".

Про це повідомляє Daily Mail.

Так, у штаті Луїзіана через тиждень після того, як ураган обрушився на США, майже 600 тисяч людей залишаються без електроенергії у будинках. Також у даному штаті зафіксували 13 летальних випадків, пов'язаних з ураганом та його наслідками.

Ще 50 осіб загинули на північному сході США.

За даними Національної метеорологічної служби США, кількість денних опадів у Центральному парку Нью-Йорка побила 94-річний рекорд у 10 см і становила 18 см. Крім того, "Іда" призвела до значного підвищення рівня річок у середній Атлантиці й Новій Англії.

Нагадаємо:

Минулого тижня американський президент Джо Байден побував в Луїзіані і ознайомився з ситуацією після урагану "Іда".

і ознайомився з ситуацією після урагану "Іда". На сьогодні "Іда" - один з найсильніших буревіїв в історії Сполучених Штатів, річка Місісіппі під її натиском навіть ненадовго змінила напрямок руху. Одразу в кількох штатах досі діє оголошений через неї надзвичайний стан.

Одразу в кількох штатах досі діє оголошений через неї надзвичайний стан. А кліматологи тим часом застерігають, рекордну зливу цілком можливо вже скоро поб’є інша, ще рекордніша.

Ураган "Іда" перетворив життя американців на виживання

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання