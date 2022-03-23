Наслідки війни в Україні виходять за межі Європи: голова Єврокомісії попередила світ про загрозу голоду

Наслідки війни в Україні виходять за межі Європи: голова Єврокомісії попередила світ про загрозу голоду

За її словами, війна Кремля в Україні загрожує продовольчій безпеці у всьому світі.

Агресія президента Росії Володимира Путіна проти України має наслідки далеко за межами Європи.

Так вважає президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн.

Виступаючи на Європейському гуманітарному форумі, фон дер Ляєн закликала Росію до миру. За її словами, війна Кремля в Україні загрожує продовольчій безпеці у всьому світі.

"Україна – житниця світу. Тільки Україна забезпечує більше половини поставок пшениці Світової продовольчої програми. Такі країни, як Сомалі, повністю покладаються на Україну та Росію в імпорті пшениці. Ця війна доповнює і без того жахливу ситуацію. Тому що наш світ досі зруйнований занадто багатьма конфліктами, від Сирії до Ємену, від Сахеля до Ефіопії, від Афганістану до М’янми", — сказала фон дер Ляєн.

Голова Єврокомісії заявила, що ЄС внесе 2,5 мільярда євро на вирішення проблеми дефіциту продовольства у світі.

"ЄС, найбільший у світі гуманітарний донор, продовжує нарощувати свою підтримку з 2,5 мільярда євро до 2024 року, щоб допомогти регіонам, які найбільше постраждали від відсутності продовольчої безпеки", – сказала вона і пообіцяла, що ЄС підготує низку спеціальних заходів для збільшення виробництва продуктів харчування в Європі.

Фон дер Ляєн попередила світову спільноту про загрозу вступити в нову епоху голоду в багатьох частинах світу.

Раніше повідомлялося, що напад Росії на Україну спричинив різке зростання цін на пшеницю у світі, що посилює і без того високі ціни на продукти харчування.

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