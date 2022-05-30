У Бразилії гинуть десятки людей через зливи та повінь: відео

У Бразилії гинуть десятки людей через зливи та повінь: відео

Зсуви та повені, спричинені сильними дощами, стали причиною загибелі понад 80 осіб у північно-східній частині найбільшої країни Південної Америки.

Зливи у північно-східному бразильському штаті Пернамбуку стали причиною зсувів та повеней, від яких загинули вже десятки людей, а понад півсотні вважаються зниклими безвісти.

Як повідомив у неділю, 29 травня, телеканал Globo із посиланням на губернатора регіону Паулу Камару, кількість загиблих зросла до 84.

Влада штату продовжує пошуки ще 56 осіб, які вважаються зниклими безвісти.

Повідомляється також, що 25 місцевих жителів отримали травми та понад 4 тисячі залишилися без даху над головою.

Президент Бразилії Жаїр Болсонару повідомив у своєму Twitter, що в понеділок вранці прибуде до Ресіфі - столиці Пернамбуку, яка сильно постраждала від руйнівної стихії. Для координації зусиль федерального уряду у регіоні працюють очільники низки міністерств.

Зливи не припиняються в місті Ресіфі та його околицях вже кілька днів. У столиці штату та ще 13 муніципалітетах регіону оголошено режим надзвичайної ситуації.

Нагадаємо, раніше на заході Німеччини у містах Падерборн та Ліппштадт пронісся потужний буревій. Місцева влада повідомляє про щонайменше 40 поранених, десять із яких отримали серйозні ушкодження.

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