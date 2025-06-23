Наслідки авіаударів США по Ірану: що відбувається з найбільшими нафтовими суднами

Танкер / © Pixabay

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Два гігантські нафтові супертанкери — Coswisdom Lake та South Loyalty — несподівано змінили курс в Ормузькій протоці після авіаударів США по Ірану. Ці маневри викликали занепокоєння серед експертів і учасників ринку щодо безпеки судноплавства у стратегічно важливому регіоні.

Про це пише Bloomberg.

Повідомляється, що обидва судна зайшли в протоку, проте швидко різко розвернулися. Coswisdom Lake зробив два розвороти підряд і зараз знову рухається через протоку, а South Loyalty залишився за межами Перської затоки. Попри постійні спроби заглушення електронних систем суден, що посилилися після ізраїльських авіаударів 13 червня, танкери продовжують курсувати Ормузькою протокою, хоча такі маневри можуть свідчити про можливу зміну маршрутів.

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Власники суден і трейдери уважно відстежують ситуацію, розглядаючи варіанти тимчасового перебування у безпечних портах або пошуку альтернативних маршрутів, поки напруженість не знизиться. Міністерство судноплавства Греції вже рекомендувало перевірити маршрути проходження через протоку. Попит на перевезення нафти зріс, а доходи танкерів збільшилися майже на 90% перед останніми авіаударами.

© Bloomberg

Coswisdom Lake управляється компанією Cosco Shipping Energy, а South Loyalty — Sinokor Merchant Marine. Обидва судна належать до класу VLCC — дуже великих танкерів для перевезення сирої нафти. Жодна з компаній поки не надала офіційних коментарів.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що парламент Ірану схвалив закриття Ормузької протоки. Остаточне рішення має прийняти вища рада національної безпеки.