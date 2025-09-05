ТСН у соціальних мережах

Наслідки глобального потепління: у Франції медузи зупинили роботу АЕС

Реактор зупинили, коли медузи забили фільтри системи охолодження АЕС.

Медузи

Медузи забили системи охолодження АЕС у Франції / © Думская

Аномально велика зграя медуз двічі за місяць спричинила зупинку одного з ядерних реакторів на атомній електростанції «Палюель» у Франції, що призвело до зменшення потужності на 2,4 гігавата.

Про це повідомляє видання Interesting Engineering.

«Виробничий блок № 4 був безпечно зупинений оператором після потрапляння медуз у фільтри (попередні екрани та фільтрувальні барабани) помпової станції, розташованої в неядерній частині об’єктів», — повідомили в компанії EDF.

Чому так стається

Атомна електростанція «Палюель» розташована у Нормандії і є другою за величиною у Франції. Вона, як і багато інших прибережних станцій, використовує морську воду безпосередньо з океану для охолодження своїх систем.

Теплі температури та ідеальні умови для розмноження в Ла-Манші сприяють появі великих роїв медуз, які потім легко потрапляють у водозабірні станції реакторів і забивають фільтри, що призводить до збою у роботі.

Історія атак медуз

Цікаво, що це не поодинокий випадок, коли медузи спричиняли збій у роботі ядерного реактора. АЕС «Гравелін» у Франції зіткнулася з подібною проблемою минулого місяця, а також у 1993 році, коли медузи забили її систему охолодження.

Подібні збої через рої медуз також зачіпали інші прибережні електростанції, зокрема в Торнессі у Шотландії 2011 року та Сімане в Японії. Вчені прогнозують, що такі події можуть стати частішими через глобальне потепління, появу інвазивних морських видів та надмірний вилов риби.

Нагадаємо, в океані знайдено загадкову межу, яку медузи не перетинають. Невидимий бар’єр, прихований у холодній темряві глибин Арктичного океану, розділяє морських мешканців на два табори.

