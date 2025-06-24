Наслідки ударів США по Ірану: американська розвідка спростувала заяви Трампа та Гегсета

За данними розвідки США, американським військовим не вдалося знищити іранські запаси збагаченого урану

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Попередня оцінка американської розвідки свідчить, що удари армії США по трьох ядерних об’єктах Ірану минулими вихідними не знищили ключові компоненти ядерної програми країни і, ймовірно, лише відкинули її на кілька місяців назад. Про це свідчить попередня оцінка розвідки США, з якою ознайомилися.

Про це пише CNN з посиланням на поінформовані джерела.

Ця оцінка, про яку раніше не повідомлялося, була підготовлена Розвідувальним управлінням Пентагона. Вона ґрунтується на аналізі бойових пошкоджень, проведеному Центральним командуванням США після американських ударів по ядерних об’єктах Ірану.

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Аналіз пошкоджень об’єктів та впливу ударів на ядерні амбіції Ірану триває і може змінитися, коли з’явиться більше розвідувальних даних. Проте попередні висновки суперечать неодноразовим заявам президента США Дональда Трампа про те, що удари «повністю і цілком знищили» іранські об’єкти зі збагачення урану. Міністр оборони Піт Гегсет також заявляв у неділю, що ядерні амбіції Ірану «були знищені».

Двоє джерел, знайомих з оцінкою, повідомили, що запаси іранського збагаченого урану вцілили після ударів США, а один зі співрозмовників видання зазначив, що «центрифуги здебільшого цілі».

«Отже, оцінка [американської розвідки — ред.] полягає в тому, що США відкинули їх назад максимум на кілька місяців», — додав він.

Видання зазначає, що Білий дім визнав існування такої оцінки, але заявив, що не погоджується з нею.

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Нагадаємо, США завдали удару по трьох ядерних об’єктах в Ірані, викликавши паніку в Кремлі, оскільки це вказує на те, що Америка готова брати участь у масштабних конфліктах. Кремль стурбований, адже американська атака, ймовірно, показала неефективність іранської системи ППО, наданої, зокрема, і Росією.