Удар по російському корвету «Бойкий»: з'явилися перші кадри пожежі на кораблі

Корвет "Бойкий" / © скриншот з відео

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У Мережі з’явилося відео, на якому зафіксовані наслідки ураження російського корвета «Бойкий» Балтійського флоту РФ, що перебував на ремонті в сухому доці Кронштадтського морського заводу.

Відео опублікував Telegram-канал «Досье шпиона».

На опублікованих кадрах видно масштабну пожежу на пришвартованому кораблі.

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Над судном здіймаються густі клуби чорного диму, а частину корпусу охоплено вогнем.

Також повідомляється про щонайменше одного загиблого внаслідок удару. Офіційного підтвердження цієї інформації наразі немає.

Опубліковане відео стало одним із перших візуальних свідчень наслідків атаки на російський військовий корабель.

Раніше командувач Сил безпілотних систем ЗСУ Роберт Бровді з позивним «Мадяр» опублікував відео, на якому зафіксовано атаку на корвет «Бойкий» у Кронштадті поблизу Санкт-Петербурга.

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За інформацією українських військових, операцію провели оператори 1-го окремого центру Сил безпілотних систем.

Ціллю атаки став корвет «Бойкий» проєкту 20380 — носій керованого ракетного озброєння, який від лютого 2026 року перебував на плановому ремонті в сухому доці імені Велещинського на території Кронштадтського морського заводу.

Нагадаємо, ураження російського корвета «Бойкий» у сухому доці Кронштадтського морського заводу може мати для РФ довгострокові наслідки. Йдеться не лише про можливе виведення з ладу самого корабля, а й про блокування ремонтних потужностей Балтійського флоту.

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