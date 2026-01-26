Економіка РФ / © Getty Images

У Росії триває підготовка до масштабного закриття підприємств малого та середнього бізнесу через бюджетну кризу, спричинену війною.

Про це повідомляє Центр протидії дезінформації.

У відомстві зазначають, що на тлі підвищення податку на додану вартість та обмеження доступу до спрощеної системи оподаткування фінансові аналітики прогнозують закриття до 30% компаній у секторі малого та середнього бізнесу.

«Шукаючи способи поповнити дефіцитний бюджет, путінський уряд грає у вкрай небезпечну гру. Так, у короткостроковій перспективі держава отримає додаткові податкові надходження, проте в підсумку втратить значно більше — бізнес, який закривається, не платить податків узагалі», — йдеться у повідомленні.

У Центрі протидії дезінформації наголошують, що в умовах зростання витрат на війну та стагнації економіки Кремль вкотре обирає найпростіший шлях — перекласти фінансовий тягар на громадян і бізнес.

«Поки пропаганда розповідає, як Росія „стійко витримує санкції“ та малює „путінське економічне диво“, насправді економіка дедалі більше виснажується», — резюмували у ЦПД.

Раніше повідомлялося, що російський диктатор Путін розширив свої «територіальні апетити» на тлі катастрофічної ситуації з фінансами та живою силою.

Ми раніше інформували, що Росія підвищує тарифи в окупації, щоб залатати дірки у бюджеті.