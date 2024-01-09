Наснилося золото: чоловік упав у 40-метрову яму, яку викопав у себе на кухні (фото)

Він рив її близько року.

У Бразилії чоловік загинув після падіння в яму глибиною 40 метрів, яку він викопав у себе на кухні.

Про це пише ladbible.com.

Жоао Пімента да Сілва втратив рівновагу, коли видаляв воду та бруд із шахти.

За словами його сусідів, 71-річний чоловік став одержимий ідеєю, що під його майном було закопано золото, і витратив понад рік, намагаючись розкопати заритий скарб.

Повідомляється, що пенсіонер залучив людей, які допомогли йому у розкопках, заплативши їм за те, щоб вони допомогли прокласти тунель через кухню у його будинку у бразильському штаті Мінас-Жерайс.

Чоловік упав у 40-метрову яму у себе на кухні / Фото: Fire Department

Один із мешканців, Арнальдо да Сілва, розповів місцевим ЗМІ: "Жоао витратив понад рік на риття ями та найняв багато людей для проведення розкопок. Він почав із того, що платив 70 бразильських реалів (14 доларів) на день, коли яма була ще неглибокою, але чим глибше він занурювався, тим більше зростали витрати. У результаті він заплатив близько 500 бразильських реалів (102 долари) кожному, хто входив до ями і допомагав вигрібати землю. Він наткнувся на великий камінь, що з'явився, який було важко видалити, і ходили чутки, що він говорив про спробу отримати динаміт".

Сілва стверджував, що Жоао сказав, що уві сні його відвідав "дух", який повідомив йому, що під каменем, розташованим під підлогою його кухні, заховано безліч скарбів.

Жоао Пімента да Сілва / Фото: Record TV

Сілва сказав, що намагався попередити свого сусіда про небезпеку свого проєкту, але той проігнорував його побоювання.

Жоао, на жаль, впав у 40-метрову яму, що відповідає висоті 12-поверхового будинку, 5 січня.

Чоловік упав у 40-метрову яму у себе на кухні / Фото: Fire Department

Пожежники, яких сповістили про подію близько 13:30, терміново прибули на місце події, але врятувати його не змогли.

Місцеві ЗМІ повідомили, що чоловік, ймовірно, послизнувся на дерев'яній платформі біля вершини шахти, намагаючись вибратися з неї після того, як витяг воду і бруд, і впав на смерть. Повідомляється, що Жоао працював разом зі своїм другом Антоніо Вілсоном Костою, який був свідком трагедії, але не зміг допомогти йому.

Служби екстреної допомоги витягли його тіло з шахти діаметром близько 90 см та виявили, що у нього були травми голови, переломи ніг та інші переломи кісток.

Моторошні фотографії діри, зроблені пожежниками, були опубліковані бразильською пресою. У заяві пожежної охорони йдеться: "Після сну літній чоловік почав рити яму діаметром близько 90 сантиметрів та глибиною не менше 40 метрів. Не було жодної інформації про те, скільки часу зайняв весь процес або як було організовано складні розкопки".

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Луїс Філіпе де Міранда, другий сержант пожежної бригади Мінас-Жерайс, розповів газеті Estado, що Жоао, ймовірно, мав досвід розкопок і, ймовірно, користувався професійною допомогою, попри те, що його обладнання було "архаїчним" та "саморобним".

Він сказав: "Цей тунель має вигляд як щось інопланетне, з тією досконалістю, з якою він його викопав: дуже маленький діаметр, дуже ідеальний циліндр, глибиною 40 метрів. Ми знайшли компресори, спеціальні відбійні молотки, які використовуються для копання тунелю. Спуститися донизу – це наука. Дуже складна, але він мав досвід. Ми не знаємо, що він зробив щодо цього. На зображеннях видно, що це дуже архаїчно, саморобно, надумано. Жодної фіксованої опорної конструкції немає. Його стійки для підіймання нагору не мають шурупів у землі. Він спускався на дитячих гойдалках, без ременя та безпеки".

Нагадаємо, чоловік під час ремонту знайшов 9 мільйонів, але рано зрадів. Стало відомо, чому він так і не розбагатів.

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