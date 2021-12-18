Душив немовлят аби викликати співчуття: чоловік один за одним вбивав своїх дітей, а потім отруїв жінку

Джордана Монагана засудили за потрійне вбивство.

В Англии засудили до щонайменше 40 років позбавлення волі чоловіка за потрійне вбивство. Джордан Монаган убив свою 24-денну доньку Рубі в їхньому будинку в Блекберні в січні 2013 року. Через 8 місяців він задушив 21-місячного сина Логана в басейні, а також отруїв медичними препаратами свою 23-річну подругу Еві Адамс.

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Як інформує Metro, чоловік був визнаний винним у Престонському коронному суді за трьома пунктами звинувачення у вбивстві.

Як з'ясувалося, 30-річний чоловік задушив доньку у 2013 році. Мати дитини, 28-річна Лора Грей, в цей час спала в іншій кімнаті. Чоловік стверджував, що донька була хворою і через це померла. Справу розслідувала поліція.

Через вісім місяців після смерті дівчинки її мати заявила чоловікові про розрив їхніх стосунків, адже дізналася, що він витратив тисячі фунтів стерлінгів на азартні ігри.

Наступного дня Джордан Монаган відвів свого сина Логана, якому ще не виповнилося і двох років, до місцевого басейну і задушив його в кабінці для роздягання, поки нікого з відвідувачів не було поруч.

Обидва немовлята були обстежені медиками за кілька днів і місяців до їх смерті, але, крім звичайних дитячих захворювань, серйозних захворювань не виявлено.

Детективи вважають, що вбивця насолоджувався увагою та співчуттям, яку люди висловлювали йому через нібито "раптову" смерть дітей. Також своїми вчинками він хотів налагодити стосунки зі згорьованою матір'ю його дітей.

Поки йшло складне розслідування, Монаган почав зустрічатись з 23-річною Еві Адамс.

Поліція попередила її, щоб вона не спілкувалась з підозрюваним, але їхні стосунки тривали. Перебуваючи під заставою за вбивство своїх дітей, Монаган почав отруювати і вбив Еві Адамс після того, як вона погрожувала його покинути.

Він купував сильні ліки за рецептом на "чорному" ринку через WhatsApp та інші контакти.

Після смерті, яка насатала 24 жовтня 2019 року, в організмі Еві Адамс спеціалісти виявили багато медичних препаратів.

Водночас чоловік підробив передсмертну записку і видавав смерть Еві Адамс за самогубство. Він сказав поліції, що записку нібито випадково знайшов в рамці для фотографії, коли він витягнув їхню спільну улюблену знимку, щоб помістити її в труну.

Монагана знову заарештували в січні цього року і звинуватили у всіх трьох вбивствах.

Обвинувачений, який стверджував, що страждає на легку хворобу, не був у суді, оскільки вироки були винесені після 26-годинного обговорення впродовж шести днів.

Монаган також був засуджений за двома звинуваченнями у замаху на вбивство третьої дитини, ідентифікацію якої неможливо встановити з юридичних причин.

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