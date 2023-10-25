"Насолоджується життям у США": солдати Ізраїлю засудили сина Нетаньягу, який не воює проти ХАМАСу

За даними ЗМІ, 32-річний Яїр перебуває у Флориді, США.
Солдати ЦАХАЛу засудили сина прем'єр-міністра Ізраїлю Беньяміна Нетаньягу Яїра за те, що він залишився в Маямі, поки резервісти повернулися додому, щоб воювати проти бойовиків ХАМАС.
Про це пише Dailymail.
За даними ЗМІ, 32-річний Яїр перебуває у Флориді від квітня. Батько наказав йому припинити публікувати провокаційні пости в соціальних мережах, через що на нього неодноразово подавали до суду за наклеп.
Тим часом до армії оборони Ізраїлю було призвано безпрецедентну кількість резервістів - 360 000 осіб. Журналісти пишуть, що "багато з них кидають усе, щоб полетіти назад до Ізраїлю, навіть відмовляються від медового місяця".
"Яїр насолоджується своїм життям у Маямі-Біч, поки я на передовій. Це ми залишаємо свою роботу, наші сім’ї, наших дітей, щоб захистити наші сім’ї вдома та країну, а не люди, які відповідальні за цю ситуацію. Наші брати, наші батьки, сини, всі йдуть на передову, а Яїра досі немає. Це не сприяє формуванню довіри до керівництва країни", - сказав The Times один солдат, доброволець, який служить на північному фронті Ізраїлю.
Ще один солдат, який служить на кордоні з Газою, розкритикував Яїра. Він розлючено запитав: "Де син прем'єра? Чому він не в Ізраїлі? Це найбільш об’єднавчий момент для нас як ізраїльтян у нашій новітній історії, і кожен із нас має бути тут просто зараз, включаючи сина прем’єр-міністра".
"Яїр, який вивчав театральне мистецтво в середній школі, пройшов обов'язкову військову службу і працював у пресслужбі ЦАХАЛу, а не бойовим солдатом. Військова служба є обов'язковою для більшості ізраїльтян, коли їм виповнюється 18 років. Чоловіки повинні служити 32 місяці, а жінки - 24. Після цього більшість із них можуть бути призвані до резервних частин до 40 років, а то й старше, у разі надзвичайної ситуації в країні, і вони воюють разом із регулярними військами під час війни. Резервісти також використовуються на небойових ролях", - йдеться у статті.
Нагадаємо, як інформує CNN, ХАМАС зміг приховати підготовку нападу на Ізраїль за допомогою дротового телефонного зв'язку.
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