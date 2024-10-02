"Насправді жертв набагато більше": ПАРЄ приголомшена кількістю українців у полоні РФ та доказами тортур

Парламентська асамблея Ради Європи (ПАРЄ) у своїй резолюції звинуватила Росію у приховуванні інформації про полонених українців і тортури в полоні, яких вони зазнають, а також закликала міжнародну спільноту звернути на це більше уваги.

Про це повідомляє DW з посиланням на резолюцію Парламентської асамблеї Ради Європи від 2 жовтня "Зниклі безвісти, військовополонені та цивільні особи, які потрапили в полон внаслідок агресивної війни РФ проти України".

В ПАРЄ заявили, що РФ грубо порушує норми міжнародного гуманітарного права.

"Численні міжнародні механізми надали докази, що до українських військових і цивільних полонених систематично застосовуються тортури, – йдеться в документі Ради.

Депутати ПАРЄ також дійшли висновку, що Рада Європи має зробити все можливе, щоб ця тема залишалася на політичному порядку денному всіх держав-членів і партнерів.

"Лише так можна з’ясувати місцеперебування українців, зниклих безвісти в російському полоні, сприяти їх негайному звільненню та гарантувати притягнення Росії до відповідальності", – йдеться у резолюції.

Про скількох полонених українців відомо та яка ситуація насправді

За повідомленням ПАРЄ, станом на 18 вересня 2024 року зниклими без вісти або полоненими вважаються 65956 військовослужбовців і цивільних осіб, серед яких 50916 зареєстровані як зниклі безвісти на основі перевірених даних.

Проте насправді жертв набагато більше.

"Хоча 3672 людини були повернуті з російського полону в період від 24 лютого 2022 року до 17 вересня 2024 року, включно зі 168 українськими цивільними, Асамблея з занепокоєнням зазначає, що серед звільнених третина осіб вважалися зниклими безвісти, оскільки РФ, всупереч своїм міжнародним зобов’язанням, вчасно не надала інформацію про місцеперебування цих людей", – наголошує ПАРЄ.

Родичі військовополонених і цивільних заручників не мають жодної можливості отримати інформацію про їхню долю, за винятком випадків, коли про них "повідомили Міжнародний Комітет Червоного Хреста (МКЧХ) або коли щодо них було відкрито кримінальне провадження в Росії чи на тимчасово окупованих територіях України", –наголосили в організації.

Докази тортур є приголомшливими

В документі ПАРЄ наводяться дані Офісу генерального прокурора України, згідно з якими на території РФ виявлено "49 постійних пунктів для утримання українських військовополонених і 16 – на тимчасово окупованих територіях України, а також 6 місць утримання мирних українських громадян".

В Асамблеї заявили, що "приголомшені" наданими доказами тортур, яким піддають українців у цих місцях ув’язнення.

"Окрім недостатнього та неякісного харчування і відсутності належної медичної допомоги, фіксуються випадки систематичного побиття, застосування електрошоку та зґвалтувань. Також повідомлялося про антисанітарні умови утримання, перенаселеність, приниження, надмірно суворий режим, словесні образи", – йдеться у резолюції.

З огляду на те, що Москва відверто нехтує правами полонених українців, які вони мають відповідно до міжнародного гуманітарного права, ПАРЄ вважає за необхідне "зміцнити наявні міжнародні механізми як для перевірки, так і для звітування про різні прояви порушення цього права Російською Федерацією". Асамблея також має намір сприяти створенню постійного механізму обмінів полоненими з залученням усіх зацікавлених сторін, зокрема третіх країн та МКЧХ.

Зазначимо, що польський депутат від групи соціалістів Павел Яблонський назвав резолюцію щодо полонених українців "найважливішим документом нинішньої сесії ПАРЄ, оскільки в ньому йдеться про людські життя". "У нас є можливість говорити від імені людей, які стали жертвами російської агресії, які опинилися в полоні, яких піддавали тортурам, а деякі з них втратили життя", – сказав Яблонський і закликав колег, "повернувшись до своїх країн і парламентів", продовжувати працювати для того, щоб "підтримати українських військовополонених та інших жертв війни".

До нього доєдналася і фінська депутатка-соціалістка Міапетра Кумпула-Натрі.

"Ми, міжнародні організації та політики, бачимо документи з доказами (воєнних злочинів – ред.), говоримо про те, що винні мають бути покарані, але це станеться лише тоді, коли Росія відповість за свої жахливі злочини. І над цим має працювати Рада Європи, це наша найважливіша робота", – сказала фінська депутатка.

Нагадаємо, напередодні російські солдати вкотре жорстоко вбили українських бійців. Воїни ЗСУ здалися в полон, після чого їх вивели в поле і розстріляли. Поранених, які подавали ознаки життя, добили впритул автоматною чергою.

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