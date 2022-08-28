"Настав час це змінити": у Мінекономіки Латвії відмовляються від російської мови

З вересня Мінекономіки та всі установи, що належать до системи, перестануть використовувати у комунікації російську мову

З 1 вересня Міністерство економіки надаватиме інформацію та спілкуватиметься з клієнтами лише державною мовою.

Про це повідомили у Міністерстві економіки країни.

Міністерка економіки Ілзе Індріксон повідомила, що, як і в інших країнах Європи, в Латвії державні установи та їхні представники повинні використовувати лише державну мову при спілкуванні з місцевими жителями та місцевими ЗМІ. В іншому випадку держава не тільки визнає особливим статус російської мови в порівнянні з іншими мовами національних меншин, а й сприяє зміцненню двомовності.

"Настав час це змінити", - каже Ілзе Індріксон.

Згідно зі словами міністерки, наказ, що виданий на підставі статті 10 закону про державну мову, покладають на Латвійське агентство розвитку інвестицій, Центр захисту прав споживачів, Латвійське національне бюро акредитації, Державне бюро контролю за будівництвом та Центральне статистичне управління обов'язок з 1 вересня надавати інформацію та забезпечувати спілкування з клієнтами, у тому числі повідомлення для клієнтів у соціальних мережах та інтерв'ю латвійським ЗМІ, тільки державною мовою, а отже, не вимагати знання російської мови від співробітників в оголошеннях про вакансії або під час виконання трудових обов'язків.

Вона також направила заклик деяким капітальним товариствам, власником часток у яких є Мінекономіки, з проханням обслуговувати клієнтів лише державною мовою.

Заклик відправлено АТ "Latvenergo" та його дочірньому АТ "Sadales tīkls", а також ТОВ "Publisko aktīvu pārvaldītājs "Possessor"". Крім того, ТОВ "Tet", яке також надає телевізійний та інтернет-контент, було запропоновано виставити латиську мову як перший автоматичний вибір, якщо це передбачено змістом, як наступне встановивши одну з мов ЄС або англійську і лише як останній вибір - мова якоїсь із третіх країн.

Нагадаємо, що міністр закордонних справ Литви Габріеліус Ландсбергіс заявив, що литовські чиновники запропонують на регіональному рівні заборонити російським туристам в'їзд на свою територію.

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