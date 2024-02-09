"Настав час дати Путіну чіткий сигнал": Шольц прибув до Вашингтона, щоб обговорити підтримку України

Канцлер Німеччини Олаф Шольц вирушив до Вашингтона. Політик заявив, що настав час надіслати президенту Росії Володимиру Путіну "дуже чіткий сигнал", що Захід не перестане підтримувати Київ.

Про це пише Yahoo!.

Зокрема, Шольц зустрінеться з членами Конгресу та президентом Джо Байденом. На жаль, допомога Україні від США досі не ухвалена. І ключове питання зараз полягає в тому, вважає німецький лідер, як ЄС та США можуть зафіксувати підтримку України.

"Те, що було обіцяно досі в Європі й те, що було обіцяно рішеннями американського Конгресу, ще недостатньо. Тому маємо домогтися того, щоб усі ми разом могли робити більше", – переконаний Шольц.

Нагадаємо, раніше Шольц назвав 4 кроки, як закінчити війну.

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