Настав час: ізраїльський міністр виступив за надання Україні військової допомоги

Міністр відреагував на поставку ракет для РФ від Ірану і заявив, що Київ має отримати таку ж допомогу від Ізраїлю, як від США і НАТО.

Міністр у справах діаспори Ізраїлю Нахман Шай закликав свою державу дати Україні військову допомогу.

Про це він написав у Twitter.

"Сьогодні вранці стало відомо, що Іран передає Росії балістичні ракети. Більше немає сумнівів у тому, яку позицію має зайняти Ізраїль у цьому кривавому конфлікті.

Настав час Україні отримати військову допомогу, як її надають США і країни НАТО", – зазначив ізраїльський міністр.

Допомога Ізраїлю для України

Зазначимо, що Ізраїль від початку повномасштабного вторгнення РФ утримувався він надання летальної допомоги Києву.

Раніше Київ просив Ізраїль поставити системи протиповітряної оборони, враховуючи успіх ізраїльського "Залізного купола", а також далекобійні зенітні ракетні комплекси "Барак-8". Проте Ізраїль наразі відмовився від цього, не бажаючи "провокувати Росію".

Внаслідок цього президент Володимир Зеленський дорікнув Ізраїлю за відсутність допомоги Україні, сказавши, що "приголомшений" цим.

Натомість, в Ізраїлі заявили, що слова президента Володимира Зеленського про відсутність військової допомоги з боку Тель-Авіва "не відображають повну картину". Зокрема, посол Ізраїлю в Україні Міхаель Бродський заявив, що, мовляв, його країна надає чималу гуманітарну допомогу Україні. Зокрема, йдеться про психологічну підтримку.

Проте недавно The New York Times повідомляло, що Ізраїль став допомагати Україні боротися з іранськими дронами. Ізраїльська сторона надає Україні базові дані розвідки про іранські безпілотники, стверджують журналісти.

Нагадаємо, що за інформацією Washington Post, Іран збирається передати Російській Федерації балістичні ракети класу "земля – земля".

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