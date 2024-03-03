"Настав час почати діалог": Туреччина закликає Україну та РФ до переговорів

На думку турецького міністра, обидві сторони, тобто Україна і РФ, зараз досягли межі результатів, яких вони можуть домогтися війною.

Туреччина вважає, що настав час для початку переговорів про припинення вогню в Україні і сподівється, що вони розпочнуться якнайшвидше.

Про це заявив міністр закордонних справ Туреччини Хакан Фідан, повідомляє Reuters.

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Фідан зустрівся зі главою МЗС країни-агресорки РФ Сергієм Лавровим на полях Анталійського дипломатичного форуму. Він повідомив журналістам, що обговорив із Лавровим низку питань, зокрема щодо України.

"Обидві сторони зараз, здається, досягли межі результатів, яких вони можуть домогтися воєнними засобами. Ми вважаємо, що настав час почати діалог про припинення вогню", – сказав Фідан.

Проте турецький міністр уточнив, що переговори не означатимуть визнання окупації з боку Росії. На його думку, питання суверенітету і припинення вогню повинні обговорюватися окремо.

"Загибель і поранення понад 500 тисяч людей і повне знищення інфраструктури цілої країни – це нестерпна для нас реальність. Це має якось припинитися. Щоб зупинити це, мають відбутися певні дискусії, і всі мають звикнути до цієї думки", – підсумував Фідан.

Раніше президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган заявив про готовність відновити мирні переговори у Стамбулі між Росією та Україною.

Нагадаємо, 13 лютого у виданні Reuters писали, що російський диктатор Володимир Путін через посередників нібито пропонував "заморозити" війну в Україні, але США відхилили цю пропозицію.

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