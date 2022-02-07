"Настав час": прем'єр Австралії закликав своїх громадян негайно покинути Україну

Моріссон наголосив, що Австралія підтримує суверенітет України та її територіальну цілісність.

Прем'єр-міністр Австралії Скотт Моррісон за підсумками засідання комітету національної безпеки закликав співгромадян терміново залишити Україну.

Про це йдеться на сайті політика.

Прем’єр звернувся до австралійців, зазначивши — "тепер саме той час для від'їзду".

"З усіма австралійцями в Україні ми намагалися контактувати останні кілька тижнів з дуже чітким посилом – зараз настав час їхати. І ми посилюємо це послання. Переважна більшість австралійців в Україні проживає там постійно. Багато хто має подвійне громадянство. Їхні сім'ї перебувають там чи в сусідніх країнах, особливо в Польщі", — розповів Моріссон.

Прем’єр сказав, що австралійська влада, як і раніше, дуже стурбована погіршенням ситуації в Україні. Він відзначив військове нарощування поблизу кордонів України та закликав Росію "продовжувати співпрацю з іншими країнами, які прагнуть вирішити це питання". Моріссон наголосив, що Австралія підтримує суверенітет України та її територіальну цілісність.

Нагадаємо, що Канада переміщає своїх військових в Україні на захід від Дніпра через загрозу вторгнення РФ.

Раніше у США пояснили від'їзд сімей американських дипломатів з України.

Читайте також: