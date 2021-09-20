"Настав час зробити те, про що я мріяв": Пермський стрілець перед нападом розповів, як готувався до масового вбивства в університеті

"Настав час зробити те, про що я мріяв": Пермський стрілець перед нападом розповів, як готувався до масового вбивства в університеті

До злочину він готувався кілька років і чекав на повноліття.

До стрілянини в російському Пермському державному університеті стрілець готувався кілька років. Гроші на зброю він збирав ще зі школи.

Про це з посиланням на пост, який був опублікований до нападу, передбачуваного стрільця пише телеграм-канал Mash.

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"Думав про це давно. Йшли роки і я зрозумів, що настав час зробити те, про що я мріяв. З середини 10 класу почав відкладати гроші на покупку вогнепальної зброї. Для мене не мало значення, як я це зроблю: буду використовувати зброю, машину або бомбу з ножем", — написав студент на сторінці в соцмережі.

Він також додав, що стріляти вирішив тільки тому, що "все життя непогано це робив".

"До березня 2021 роки я зібрав достатню суму для покупки зброї. Після виконання 18 років почав процедуру отримання ліцензії", — зазначив стрілок.

Нагадаємо, спочатку стрілок планував напасти на школу. Зловмисник заявив, що подія не є терактом і він не перебуває в жодних екстремістських організаціях.

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