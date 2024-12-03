Настоятель храму переховував 73 трупи: його пояснення шокувало

За його словами, трупи використовувалися для навчання "усвідомлення смерті", щоб допомогти монахам протистояти страху смерті, поглибити духовну практику.

Настоятель тайського храму шокував після того, як його спіймали на переховуванні щонайменше 73 трупів, які, за його словами, використовувалися для "навчання" монахів медитації.

Про це повідомляє SCMP.

На додачу до цієї дивної знахідки, у ставку на території храму було знайдено понад 600 крокодилів, що ошелешило багатьох.

22 листопада тайська поліція провела рейд у знаменитому храмі Тхіпхаксонг Па Сангнаятхам в місті Пхотхале, розташованому в південно-західній частині провінції Пхічіт в центральному Таїланді, де було виявлено 41 тіло.

Згідно з місцевими повідомленнями, храм, розташований у тихому лісі на площі близько 16 000 квадратних метрів, був відомий своїми духовними практиками і підтримувався численними прихильниками, а земля навіть була пожертвувана послідовниками.

На великій території храму є медитаційний центр просто неба, чотири їдальні для відвідувачів і монахів, а також декілька бамбукових павільйонів для медитації, в кожному з яких поліція знайшла по 4-5 трун.

Крім того, на подвір'ї храму розташований величезний крокодилячий ставок, в якому мешкає понад 600 крокодилів, і який, як повідомляється, слугує для виконання бажань. Оточений високими парканами, ставок з крокодилами недоступний для відвідувачів, які можуть лише спостерігати і практикувати на відстані.

Настоятель тайського храму переховував 73 трупи / Фото: Weibo

Ченці храму пояснили, що виявлені трупи належать особам, які перед смертю віддали свої тіла в заставу храму, більшість з яких були або учнями храму, або членами сімей цих учнів.

Щоб підтвердити свої претензії, монахи показали поліції свідоцтва про смерть і договори про пожертвування. Однак, на додаток до цього шокувального відкриття, 26 листопада влада знайшла ще 32 трупи в іншому храмі в районі Банг Мун Нак в південній частині провінції Пхічіт. Пізніше з'ясувалося, що обидва храми були пов'язані з настоятелем Фра Аджан Саї Фон Пандіто, відомим своїми вченнями про "ясновидіння" і "надчуття" під час своїх візитів до різних храмів.

Настоятель тайського храму переховував 73 трупи / Фото: Weibo

Настоятель захищався від звинувачень у незаконній діяльності, стверджуючи, що трупи використовувалися як форма навчання "усвідомленню смерті" в медитації, допомагаючи монахам протистояти і долати страх смерті, таким чином поглиблюючи їхню духовну практику.

Далі він описав цей метод як свою особисту "інновацію" і підкреслив, що він мав на меті підвищити психологічну стійкість і дисципліну монахів. Він також зазначив, що багато ченців приїжджали до нього, щоб навчитися цій унікальній техніці медитації.

Наразі поліція вилучила тіла, наказала храмам припинити будь-яку діяльність, пов'язану з цим, і розпочала розслідування, щоб встановити особи і походження тіл.

Паралельно Національне управління буддизму Таїланду розпочало розслідування цієї справи.

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