Наступ на свободу слова: у М'янмі американського журналіста засудили до 11 років тюрми

Наступ на свободу слова: у М'янмі американського журналіста засудили до 11 років тюрми

Денні Фенстеру дали максимальні терміни.

Суд М'янми, де стався війсьовий переворот, виніс вирок американському журналісту: головного редактора онлайн-видання Денні Фенстера засудили до 11 років тюрми.

Про це розповіли 12 листопада у ТСН.12:00.

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Журналісту дали максимальні терміни за звинуваченнями у порушенні візового режиму і контактах з забороненими організаціями. Крім того, наступного тижня американець знову постане перед судом за звинуваченнями у тероризмі та підбурення до заколоту, за якими йому загрожує пожиттєве ув'язнення.

До слова, Денні Фенстер став одним з близько 30 представників преси, які опинилися в ув'язненні після військового перевороту цього року. Під час нього загинуло понад тисячу людей, а ще дев'ять тисяч потрапило до тюрем. Нова влада жорстко обмежила свободу слова і закрила ключові ЗМІ. Через це правозахисні організації закликають світ до рішучих дій і санкцій проти військових.

Як повідомлялося, День Збройних сил, який у М'янмі відзначають 27 березня, став найбільш кровопролитним для країни. Доки в столиці тривав святковий парад, силовики жорстко розганяли демонстрантів.

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15 червня військова хунта спалила село Кінмен в окрузі Магуе, в якому проживає близько тисячі людей. У такий спосіб силовики сподівалися придушити протести проти держперевороту.

1 серпня, керівництво армії, яке шість місяців тому здійснило військовий переворот, подовжило надзвичайний стан і пообіцяло провести вибори через два роки.

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