Наступ повстанців у Сирії: Асад відмовився від переговорів з Ердоганом

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган на тлі загострення бойових дій між опозицією та урядовими силами в Сирії намагався зустрітися для переговорів із сирійським лідером Башаром Асадом.

Про це він повідомив у п’ятницю, 6 грудня, під час пресконференції, повідомляє турецьке видання TRT Haber.

За словами турецького лідера, він стежить за маршем опозиційних до Асада сил через донесення розвідки та повідомлення у ЗМІ. Він зазначив, що метою наступу повстанців, очевидно, буде столиця країни – Дамаск.

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“Ми зателефонували Асаду, сказавши: “Приходь і давай разом визначимо майбутнє Сирії”. На жаль, ми не отримали позитивної відповіді з цього приводу”, – сказав Ердоган.

Водночас турецький президент висловив сподівання, що марш опозиції в Сирії “триватиме без інцидентів і проблем”.

“Станом на зараз, після Ідліба, Хомс знову в руках опозиції і йде наступ на Дамаск. Ці проблемні марші, які тривають у всьому регіоні, не є тим, чого ми хочемо, ми їх не хочемо”, – запевнив Ердоган.

Напередодні, 5 грудня, Рада національної безпеки Туреччини оголосила про підтримку територіальної цілісності Сирії та висловила готовність зробити будь-який необхідний внесок у стабільність у Сирії.

Нагадаємо, раніше президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган телефоном поговорив з російським диктатором Володимиром Путіним. Політики обговорили загострення ситуації в Сирії.

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