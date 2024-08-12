Наступ в Курській області дозволив Україні перехопити ініціативу на фронті: деталі від ISW

Москва недооцінила здатність України перехопити ініціативу на полі бою, яка утримувалася за росіянами від осені 2023-го.

Наступ українських Збройних сил у Курській області РФ дозволила Силам оборони хоча б тимчасово перехопити ініціативу на одній ділянці фронту й продовжити протистояння на всій території воєнних дій.

Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW)

Американські фахівці пишуть, що володіння Росією ініціативою на всій території бойових дій від листопада 2023 року змусило Україну витрачати матеріальні та людські ресурси на реактивні оборонні операції. Втім, прорив у Курській області змусила Кремль і російське військове командування відреагувати і перекинути сили та засоби в сектор, де українські війська розпочали атаку.

"Диктатор-президент РФ РФ "Володимир Путін і російське військове командування, ймовірно, невірно оцінили, що Україна не має можливості перехопити цю ініціативу, а здатність ЗСУ досягти оперативної несподіванки й перехопити загальновійськову ініціативу ставить під сумнів оперативно-стратегічні припущення, які лежать в основі нинішніх російських наступальних зусиль в Україні", - йдеться у звіті.

Реакція Москви може вимагати від російського військового командування розглядати потреби в особовому складі і матеріально-технічних засобах для захисту кордону як частину плану кампанії на всій території воєнних дій, а отже, може накласти довгострокові обмеження на оперативне планування, з якими Росія раніше не стикалася.

"Українська операція в Курській області і подальші можливі українські транскордонні вторгнення змушують Кремль і російське військове командування прийняти рішення про те, чи розглядати тисячокілометровий міжнародний кордон з північно-східною Україною як діючий фронт, і який Росія повинна захищати, а не як неактивну ділянку фронту, як вони ставилися до нього з осені 2022 року", - наголошують в ISW.

Ставлення Росії до міжнародного кордону як до "сплячого фронту" надало їй більшої гнучкості у накопиченні і залученні людських і матеріальних ресурсів для військових операцій в Україні. Аналітики також додають, що Росія витратила значні ресурси на будівництво укріплень вздовж міжнародного кордону, але не перекинула туди достатньої кількості особового складу і техніки для укомплектування та оборони цих укріплень.

Нагадаємо, аналітики ISW оцінили, чим "прорив" у Курській області обернеться для "фюрера" Володимира Путіна. Кремль намагатиметься повернути російську територію в Курській області, яку захопили українські війська, і припинити українську активність углиб Росії

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