Наступ в Курській області: влада ще одного району закликає людей виїжджати

У ще одному районі Курської області - Бєловському - закликають місцеве населення до евакуації. Втім, відбувається вона силами самих цивільних. Участь влади - мінімальна.

Про це повідомляють російські місцеві Telegram-канали.

Очільник Бєловського району Микола Волобуєв наголосив, що ситуація там "дуже напружена".

"Хто може - самостійно прибути до пункту збору села Довгі Буди в сільраду або в населений пункт Бушмено Обоянського району. Будуть надані автобуси. Хто ще залишився на території, переконливе прохання до всіх жителів покинути район", - заявив він чиновник.

Варто зауважити, що даний район включає у себе понад три десятки населених пунктів. Водночас же цивільному населенню пропонується евакуація тільки в одному із них, до якого вони ще мають добратися, або ж вирішувати дане питання цілковито самостійно.

Нагадаємо, аналітики ISW звітують, що Україна просувається в Курській області. Зокрема, російські джерела стверджували, що українські сили присутні в західній Суджі та на заході Суджі в Гончарівці та Заолешенці, але центральна та східна Суджа нібито є "сірими зонами

Читайте також: