Наступ ЗСУ на Курщину: Індія закликала своїх громадян виїхати з трьох регіонів РФ

Дипломатичне відомство наголошує на необхідності переселення через безпекові загрози у зазначених регіонах.

Індія закликала своїх громадян тимчасово виїхати з Курської, Бєлгородської та Брянської областей.

Про це йдеться у заяві посольства Індії в Росії.

"Зважаючи на нещодавні інциденти з безпекою в Брянській, Бєлгородській та Курській областях, громадянам Індії рекомендовано вжити необхідних заходів обережності та тимчасово виїхати за межі цих регіонів", − йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, наступ на Курщину триває від 6 серпня. Москва оголосила в Курській, Бєлгородській та Брянській областях "контртерористичну операцію", а не воєнний стан, для применшення масштабів уторгнення до Курської області, а також запобігання паніці або негативній реакції всередині країни.

Тим часом у Бєлгородській області вже оголосили надзвичайний стан.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що підрозділи ЗСУ поглиблюють прорив у Курській області і Україна рухається у напрямку стратегічної цілі, яку поставили для проведення цієї спецоперації. Водночас українці зважають на гуманітарні потреби місцевого населення, оскільки дотримуються правил ведення війни.

Зеленський: хороше є сьогодні просування в Курській області!

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