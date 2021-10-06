Наступали на голову, мочилися та ґвалтували: правозахисники показали шокувальне відео тортур у в'язницях РФ

Загалом отримано 40 гігабайтів жахливих записів, які правозахисники планують поетапно публікувати.

Російський правозахисний проєкт Gulagu.net опублікував 17-хвилинне відео, зняте в туберкульозній лікарні Федеральної служби виконання покарань у Саратовській області, в бєлгородській виправній колонії № 4 та у ВК № 6 на Камчатці, що містить сцени тортур і зґвалтувань ув'язнених.

Відео (18+, містить сцени жорстокого насильства) опубліковане на офіційному YouTube-каналі правозахисної організації.

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"Це відео та інші матеріали, які є в нашому розпорядженні і також є у ФСВП, доводять те, що стосовно ув'язнених регулярно відбувалися тяжкі та особливо тяжкі насильницькі злочини, які ретельно приховувалися і за вчинення яких до нашої розголосу досі не висунуто звинувачення жодному садистові, капо і співробітникові ФСВП", - написав засновник Gulagu.net Володимир Осечкін на сторінці у Facebook.

Так, одне з відео було знято, як стверджує Gulagu.net, в саратовській обласній туберкульозної лікарні № 1 УФСІН . На ньому зв'язаного голого чоловіка, що лежить на підлозі, тримають кілька людей. Йому ставлять запитання про те, яка в нього стаття, і щодо призначеного йому терміну покарання. Водночас один з чоловіків починає на нього мочитися.

На наступному відео оголена людина лежить на підлозі. Людина за кадром кілька разів ставить йому запитання: "Ти раніше по життю ким був?" - після чого настає йому ногою на голову.

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Ще на одному відео зафіксована сцена зґвалтування, вона датована червнем 2020 року. Жертва зґвалтування - зв'язаний чоловік, що лежить на ліжку, схожому на лікарняне.

Правозахисний проєкт Gulagu.net 4 жовтня оголосив, що отримав 40 гігабайтів записів тортур і зґвалтувань ув'язнених у російських колоніях. "Секретний архів" передав правозахисникам програміст, який протягом п'яти років під час свого ув'язнення мав доступ до комп'ютерів ФСВП у Саратовській області, пише РБК.

Зазначається, що 5 жовтня, після публікації трьох записів знущань і зґвалтувань ув'язнених у саратовській туберкульозної лікарні ФСВП, Федеральна служба виконання покарань і Генпрокуратура почали перевірки. Слідчий комітет порушив кримінальну справу за статтею про насильницькі дії сексуального характеру, вчинені групою осіб за попередньою змовою. Голова управління ФСВП по Саратовській області подав у відставку. Нагадаємо: Раніше російський правозахисний проект Gulagu.net опублікував моторошні фотографії зі сценами сексуального насильства над ув'язненими в туберкульозній лікарні у місті Саратові. Загалом у ролику п’ять фотографій, на яких приховано обличчя. Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.

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