Наступна "мішень" Путіна: в ЄС назвали країну, на яку нападе РФ у разі перемоги в Україні

Наступною ціллю Росії може стати Молдова, якщо не вжити заходів і ігнорувати напругу на Західних Балканах.

Про це заявив голова Генштабу Румунії Влад Георгіце в інтерв’ю виданню Europa Libera.

За його словами, якщо Росія переможе в Україні, наступною "мішенню" може стати Молдова.

"Населення Румунії, як і все населення Європейського Союзу, стурбоване. Якщо Росія переможе в Україні, то головною мішенню стане Молдова. Ми станемо свідками напруги на Західних Балканах. Я вважаю, що не можна втрачати жодної секунди. Ми повинні вжити заходів і бути готовими", – сказав Георгіце.

Тим часом в Угорщині та Румунії претендують на землі України. Про це заявили ультраправі політики цих країн.

Експерти нагадують що РФ вже пропонувала ідею "розподілу України" між Росією та Заходом до початку повномасштабного вторгнення.

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