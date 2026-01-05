Наступна після Венесуели? : чи вірить Мексика в натяки Трампа про вторгнення

Клаудія Шейнбаум / © Associated Press

Президентка Мексики Клаудія Шейнбаум прокоментувала, чи вірить погрозам Дональда Трампа, що після Венесуели США можуть напасти на Мексику.

Про це пишуть Bloomberg і Reuters.

«Ми категорично відкидаємо втручання у внутрішні справи інших країн», — сказала Шейнбаум, повторивши заяви, зроблені в суботу після того, як американські війська здійснили напад на Венесуелу та захопили президента Ніколаса Мадуро.

Мексиканська лідерка додала, що Мексика є суверенною країною. Вона запевнила, що співпрацює зі США в питаннях боротьби з наркоторгівлею і безпеки після того, як Трамп минулими вихідними натякнув на військові дії в Мексиці для боротьби з наркокартелями.

«Необхідно нагадати, що в Мексиці править народ і що ми є вільною та суверенною країною — співпраця — так, підпорядкування та інтервенція — ні», — сказала вона.

Відповідаючи на запитання журналістів, Шейнбаум у понеділок заявила, що не вважає гіпотетичне втручання США у справи Мексики ймовірним, хоча, за її словами, Трамп наполягав на цьому під час телефонних розмов між двома лідерами.

«Я не вірю у вторгнення, я навіть не думаю, що вони сприймають це дуже серйозно», — сказала Шейнбаум.

Президентка Мексики зізналася, що під час їхніх численних телефонних розмов Трамп неодноразово наполягав на тому, щоб американським військовим офіційно дозволили заходження до Мексики.

«Ми дуже рішуче сказали „ні“. По-перше, тому що ми захищаємо наш суверенітет, а по-друге, тому що в цьому немає потреби», — каже мексиканська лідерка.

Однак вона наголосила на своїй готовності співпрацювати в боротьбі з незаконним обігом наркотиків до США.

Шейнбаум виступає проти втручання США у справи Венесуели і сказала, що американський континент належить його народу, а не якійсь наддержаві.

Раніше Дональд Трамп натякнув на можливу інтервенцію до Мексики, де, за його словами, правлять наркокартелі. Він заявив, що з Мексикою «щось доведеться робити».

Також він натякнув, що Колумбія може стати наступною після Венесуели.

Крім того, президент США знову заявив, що Штатам «справді необхідна» Гренландія.