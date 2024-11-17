“Наступні тижні будуть вирішальними”: прем’єр Польщі відреагував на масштабний удар по Україні

Голова польського уряду наголосив, що телефонна дипломатія з президентом держави-агресорки Володимиром Путіним не працює.

Після масованої російської повітряної атаки по цивільній інфраструктурі України 17 листопада прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що наступні тижні стануть вирішальними не тільки для війни, яку веде Росія проти нашої держави, але й для майбутнього світу.

Про це йдеться в його дописі у соцмережі Х (колишній Twitter).

У контексті масованого ракетно-дронового удару він наголсив, що телефонна дипломатія з президентом держави-агресорки Володимиром Путіним не працює, тому Україні необхідна справжня підтримка з боку країн Заходу.

“Путіна телефонними дзвінками ніхто не зупинить. Вчорашня атака, одна з найбільших у цій війні, довела, що телефонна дипломатія не може замінити справжню підтримку України з боку всього Заходу”, - написав Дональд Туск, маючи на увазі недавню розмову з Путіним німецького канцлера Олафа Шольца.

Як повідомлялося раніше, 15 листопада голова німецького уряду в телефонній розмові з господарем Кремля "засудив загарбницьку війну Росії проти України та закликав президента Путіна припинити її та вивести війська".

“Наступні тижні будуть вирішальними не лише для самої війни, а й для нашого майбутнього”, - зазначив Дональд Туск.

Нагадаємо, раніше в німецькому виданні Zeit пояснили, чому телефонна розмова канцлера Німеччини Олафа Шольца з російським президентом Володимиром Путіним, в якій йшлося про війну в Україні, була вигідною лідерам обох країн.

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