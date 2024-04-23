Наступний пакет допомоги Україні від США буде більшим за звичайний: в Politico повідомили про бронетехніку

Очікується, що Сенат ухвалить закон вже 23 квітня, відправивши його на стіл Байдена.

Адміністрація президента США Джо Байдена готує більший, ніж зазвичай, пакет військової допомоги для України, який міститиме бронетехніку, на додаток до терміново необхідної артилерії та протиповітряної оборони.

Про це пише Politico із посиланням на слова двох американських чиновників.

Майбутній пакет військової допомоги Україні, за повідомленням ЗМІ, поки не сформований остаточно. Але, ймовірно, буде "значно більшим", ніж останній транш у розмірі 300 млн доларів, виділений у березні як надзвичайний захід.

До нового пакета увійде бронетехніка, зокрема бойові машини Bradley, військові автомобілі Humvee та бронетранспортери M113, а також "ракети", артилерія та засоби протиповітряної оборони.

В Politico також зазначили, що йдеться про "великий пакет, який допоможе задовольнити потреби України на полі бою".

Нагадаємо, президент України Зеленський зустрівся з двопартійною делегацією Конгресу США. За його словами, обговорювалися макрофінансова підтримка, військова допомога (потреба в артснарядах, ракетах дальнього радіуса дії, засобах РЕБ і БпЛА), а також бойовій авіації та підтримка в розвитку української оборонної промисловості.

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