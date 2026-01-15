Ісландія у фокусі Трампа / © Associated Press

У Вашингтоні відбулася тривала зустріч США, Данії та Гренландії, що ознаменувала перехід суперечки про контроль над Гренландією у більш серйозну та структуровану фазу. Початкова реакція на загрози американського президента Дональда Трампа була скептичною, але швидко стало зрозуміло, що президент США налаштований серйозно.

Про це пише Politico.

Данія та Гренландія залишаються принципово незгодні з амбіціями Трампа щодо контролю над територією.

«Нам не вдалося змінити американську позицію. Президент ясно дав зрозуміти, що хоче заволодіти Гренландією. Ми чітко сказали, що це не в інтересах королівства», — заявив міністр закордонних справ Данії Ларс Льокке Расмуссен.

Трамп налаштований рішуче: його плани щодо Гренландії не є риторичними або тактичними, їх підтримують радники та законодавці. У відповідь Копенгаген закликав союзників зміцнити присутність навколо острова. Війська зі Швеції, Нідерландів, Франції та Німеччини беруть участь у навчаннях на Гренландії, починаючи з цього тижня.

Важливий нюанс: ці розгортання не спрямовані проти США, а намагаються показати, що Данія здатна забезпечити безпеку території. Це допомагає створити дипломатичний канал для вирішення американських безпекових питань без втрати суверенітету.

Новий потенційний фронт — Ісландія

Ісландія вперше згадувалася під час засідання Колегії комісарів ЄС у Брюсселі, водночас прем’єр Ісландії Кріструн Фростадоттір зустрічалася з президенткою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн, обговорюючи безпеку Арктики та Північної Атлантики. Тонкі натяки в політичних колах свідчать: Ісландія може стати наступним об’єктом уваги Трампа після Гренландії. Колишній конгресмен Біллі Лонг, кандидат Трампа на посаду посла в Ісландії, жартував, що країна може стати 52-м штатом США — із ним як губернатором.

Це посилює занепокоєння Європи, яка готується реагувати на будь-які геополітичні кроки США в регіоні. Європейські дипломати наголошують: будь-які спроби Трампа контролювати нові території змушують союзників зміцнювати військову присутність і шукати дипломатичні шляхи, щоб захистити суверенітет.

Ситуація в контексті глобальної політики

Одночасно тривають зміни у відносинах ЄС із США, зокрема щодо торгівлі, санкцій та кіберрегулювання. Європейський парламент розглядає можливість відкладення голосування щодо торговельної угоди з США, а комісія готує нові правила для телекомунікацій і супутникових операторів.

Тож арктична політика Трампа може призвести до нових напружень у стосунках ЄС та США, а Ісландія стає потенційною точкою нової геополітичної гри.

Нагадаємо, Європарламент опублікував заяву на підтримку Гренландії та Данії, нагадавши Дональду Трампу — президенту США — про укладену ще 1916 року угоду щодо цього острова.