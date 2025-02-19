"Локальна війна за пів року": майор запасу НГУ назвав наступну жертву Росії

На його думку, Кремль може перевірити реакцію НАТО на 5-ту статтю і напасти, скажімо, на Естонію.

Європейські країни мають долучитися до війни проти РФ своїми військами, інакше ризикують втратити власні території.

Таку думку висловив майор запасу НГУ, військовий експерт Олексій Гетьман, передає "Еспресо".

"Очевидно, для багатьох країн завершення війни – це капітуляція України і "полегшення". Але Путін буде намагатися атакувати інші європейські країни", – вважає Гетьман.

Він вважає, що якщо Європа не допомагатиме Україні у війні проти РФ, то ризикує втратити свої території. Адже якщо Україна не зможе витримати оборону, росіяни можуть спробувати атакувати якусь країну НАТО.

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"Були розрахунки, що росіяни можуть провести локальну війну приблизно через пів року. Скоріш за все, це буде балтійська країна. Це може бути Естонія, зокрема Нарва. Туди можуть зайти "зелені чоловічки". Таким чином Росія перевірятиме реакцію НАТО на 5-ту статтю", – припускає Гетьман.

Він нагадав, що Європейський союз з економічної точки зору так само потужний, як Китай або Сполучені Штати. Якщо подивитися на валовий внутрішній продукт, то ЄС, США та Китай виробляють приблизно однакову кількість товарів і послуг. Можливостей у ЄС не менше, ніж у США, вважає експерт.

"Війна відбувається в Європі, і найбільша небезпека – для європейських країн. Треба створювати щось на кшталт європейського НАТО. Президент Зеленський запропонував створити єдині Збройні сили ЄС, і це не нова ідея. Розмови про це тривають уже не перший рік", – говорить Гетьман.

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На його думку, пропозиція про спільні Збройні сили Європи особливо не подобається полякам.

"Вони (поляки – Ред.) чудово розуміють, що в разі створення об'єднаних збройних сил, Україна буде грати першу скрипку. Однак кожна країна повинна відповідати за себе, і потрібно бути скромнішими у висловлюваннях", – додав експерт.

Раніше видання Politico писало, що естонське місто Нарва, що розташоване на кордоні з Росією, стало центром протистояння постійним провокаціям з боку Москви, серед яких — глушіння навігації та використання безпілотників. Експерти занепокоєні, що Росія може спробувати використати подібний сценарій – "захист російськомовних" – у східній Естонії, де проживають етнічні росіяни, зокрема в місті Нарва.

Навпроти Нарви через річку розташоване російське місто Івангород. 2023 року біля російсько-естонського прикордонного переходу встановили плакат із написом "Кордони Росії ніде не закінчуються". На ньому був зображений диктатор Володимир Путін.

Плакат із Путіним біля Естонії

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