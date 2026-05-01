Наступну місію NASA для польоту на Місяць перенесли: коли полетить Artemis III

Зворотний бік Місяця / © Associated Press

Амбітні плани повернення астронавтів на Місяць, які реалізує NASA через місію Artemis, знову доводиться відтермінувати. Місію Artemis III перенесли на кінець 2027 року, а це означає зміщення всього графіка місячної програми.

Про це повідомляє видання IFL Science.

Систему посадки людини (HLS) було призначено компаніям SpaceX Ілона Маска та Blue Origin Джеффа Безоса.

Початковий план передбачав, що Starship SpaceX доставить Artemis III у 2027 році, а потім у 2028 році Artemis IV на поверхню Місяця. У 2030 році Artemis V натомість мала використовувати Blue Moon компанії Blue Origin для доставки астронавтів на поверхню Місяця.

План, запропонований у лютому іншим космічним мільярдером Айзеком, передбачав, що Artemis III зосередиться на випробуванні посадкових модулів на низькій навколоземній орбіті в середині наступного року, перш ніж Artemis IV та Artemis V висадяться на Місяць у середині та наприкінці 2028 року. Це вже вважалося оптимістичним, однак тепер Artemis III перенесено щонайменше до кінця 2027 року, що може мати негативний вплив на решту графіка.

Такий зсув у реалізації програми повернення на Місяць відбувається не вперше.

Попередні плани NASA передбачали, що висадка на Місяць відбудеться ще у 2024 році, потім у 2025 році, а потім її перенесли на 2026 рік.

Наприкінці 2024 року було узгоджено нову дату — середина 2027 року. Але аналіз, опублікований майже два роки тому Управлінням підзвітності уряду, показав, що місію з висадки на Місяць, ймовірно, буде відкладено до 2028 року.

Якщо Artemis III буде відкладено ще більше, навіть 2028 рік може стати малоймовірним.

Що відомо про історичну місію «Artemis 2»

Нагадаємо, місія NASA Artemis II з обльоту навколо Місяця завершилася успішним приводненням капсули з екіпажем із чотирьох астронавтів у Тихому океані.

Уперше за понад 50 років астронавти NASA, які беруть участь у місії Artemis II, покинули навколоземну орбіту. Під час обльоту Місяця астронавти вивчали супутник Землі і збирали дані про його рельєф і геологію.

