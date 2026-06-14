Наступник Трампа чи ні: Джей Ді Венс відповів на питання про вибори-2028

Джей Ді Венс / © Associated Press

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Віцепрезидент США Джей Ді Венс заявив, що поки не ухвалив рішення щодо можливої участі у президентських виборах 2028 року.

Про це він сказав в інтерв’ю CBS.

За словами Венса, він повернеться до цього питання після проміжних виборів до Конгресу США 2026 року. Віцепрезидент також висловив упевненість, що Дональд Трамп підтримає будь-яке його рішення.

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«У мене немає жодних сумнівів, що президент Сполучених Штатів дуже підтримає будь-яке рішення, яке я зрештою ухвалю. Але ми поки просто не обговорювали, яким саме воно буде», — сказав Венс.

Він додав, що зараз зосереджений на роботі в адміністрації і не вважає питання майбутньої кампанії пріоритетним.

За словами Венса, він сам ніколи не починає розмови з Трампом про своє політичне майбутнє.

«Я ніколи не порушую цю тему першим. Але президент говорить про це часто — іноді публічно, іноді в приватних розмовах. Він справжній політичний гравець і дуже любить такі розмови», — розповів віцепрезидент.

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На запитання, чи підштовхує Трамп його до участі у президентських перегонах, Венс відповів, що це не можна назвати ані підтримкою, ані відмовлянням.

За його словами, Трамп радше розмірковує про майбутнє: що буде далі, як зберегти успіх і що це означатиме для подальшої політики.

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Раніше The New York Times повідомляло, що Дональд Трамп дедалі частіше обговорює з оточенням питання свого політичного наступника на виборах 2028 року.

За даними видання, у приватних розмовах із помічниками та союзниками Трамп регулярно питає, чи має Джей Ді Венс достатньо політичної сили, щоб “дійти до кінця”. Водночас сам президент, як стверджують джерела NYT, не завжди демонструє повну впевненість у цьому.

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Попри те, що Венс бере участь у ключових рішеннях адміністрації та часто захищає позицію Трампа в публічному просторі, за лаштунками президент продовжує порівнювати його з іншими можливими претендентами.

Зокрема, NYT писало, що Трамп на закритих вечерях може запитувати гостей, кого вони більше підтримують — Джей Ді Венса чи Марко Рубіо. Держсекретар США Рубіо проводить із Трампом багато часу і, за даними видання, також залишається помітною фігурою у внутрішній боротьбі за роль потенційного наступника.

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