"Наступний бій вже близько": командувач морської піхоти США зробив несподівану заяву

Американський генерал нагадав морським піхотинцям, що вони уже «витримали холод Кореї» та «боролися на вулицях Іраку та в горах Афганістану».

Присяга морських піхотинців США

Присяга морських піхотинців США / © Associated Press

У неділю, 19 жовтня, командувач Корпусом морської піхоти США генерал Ерік Сміт у публічному виступі закликав своїх підлеглих бути готовими до нового бою, який «уже близько».

Його промову на урочистій церемонії з нагоди 250-річчя Корпусу морської піхоти США у Кемп-Пендлтоні опублікував YouTube-канал DRM News.

Американський генерал зазначив, що морські піхотинці – загін воїнів, які присвятили себе захисту США. Зокрема, вони «витримали холод Кореї» та «боролися на вулицях Іраку та в горах Афганістану».

«І наступний бій вже близько. Повірте мені, він уже близько. Коли наступить бій, а він, на жаль, настане, морські піхотинці будуть готові. Готові боротися, готові перемагати, бо ми такі», - сказав він.

При цьому командувач Корпусом морської піхоти США наголосив, що перемогу приносять «не технології чи обладнання, а надійність, рішучість та характер морського піхотинця».

Нагадаємо, німецький політолог Карло Масала прогнозує вторгнення російської армії у Європу. За його прогнозом, напад на Естонію почнеться вранці 27 березня 2028 року.

