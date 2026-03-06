Насуваються руйнівні торнадо: під загрозою мільйони людей

Торнадо у США / © Getty Images

Реклама

Весняний сезон штормів у США розпочався з аномального зіткнення холодного канадського повітря та тепла з Мексиканської затоки. Через це під загрозою руйнівних торнадо опинилися понад 28 млн жителів центральних штатів.

Про це повідомило AP.

Мільйони жителів США можуть опинитися під загрозою торнадо, адже сезон весняних штормів у країні почався раніше. Фахівці побоюються, що перший масштабний спалах негоди навесні може накрити центральні штати. У зоні ризику — мільйони людей від Техасу до Айови, де можливе формування потужних торнадо.

Реклама

За інформацією Національної метеорологічної служби США, пізно ввечері сильні грози можуть початися в районі Техаського Панхендлу, на заході Оклахоми та в окремих частинах Канзасу. Синоптики також попереджають про можливий великий град, сильні пориви вітру та ймовірність кількох торнадо.

Торнадо у США — коли буде найбільша небезпека

Метеорологи прогнозують, що найінтенсивніші шторми сформуються 6 березня. Найуразливіша зона охоплює значну частину Оклахоми, Канзасу й Міссурі, а також деякі сусідні штати.

«Ймовірно, це наша перша справді серйозна подія цього сезону, коли люди починають уважніше стежити за погодою напередодні весняного штормового періоду», — сказала заступниця директора агентства з надзвичайних ситуацій округу Вашингтон Мелісса Мейєс у Бартлсвіллі (штат Оклахома).

Зони найвищого ризику штормів у США

За оцінками Національного центру прогнозування штормів, 6 березня понад 6 млн американців перебуватимуть у зоні найвищого ризику небезпечної погоди. Серед них — жителі агломерацій Канзас-Сіті та Талси.

Реклама

Ще приблизно 22 млн людей опиняться в зоні підвищеного, але трохи меншого ризику. До неї входять Оклахома-Сіті, Сент-Луїс, Омаха (штат Небраска) та Мілвокі (штат Вісконсин).

«Ми буквально в самому центрі цієї зони», — сказав заступник директора управління з надзвичайних ситуацій округу Дуглас у Канзасі Джон Стайпетич.

Він зазначив, що протягом тижня співпрацював із синоптиками, щоб отримати точніші прогнози та підготувати інформаційний звіт для шкіл, державних установ і місцевих організацій.

Причина торнадо

Метеорологи пояснюють, що потужні шторми формуються через зіткнення теплого повітря, яке надходить на північ із Мексиканської затоки, з холодними повітряними масами з Канади, які рухаються разом із холодними фронтами.

Реклама

У східних регіонах США така погодна ситуація також може спричинити незвично високу температуру вже до вихідних.

Федеральні синоптики зазначають, що температура може перевищувати середні показники для цієї пори року на 20 — 30 градусів за Фаренгейтом. У деяких районах долини Огайо та Середньоатлантичного регіону температура може піднятися вище +26°C, а денні температурні рекорди можуть бути побиті в багатьох містах.

Наприклад, у Луїсвіллі (штат Кентуккі) 6 березня очікується до +27°C. В Атланті 7 березня прогнозують близько +28°C, а у Вашингтоні — приблизно +23°C.

Негода у США збігається з початком сезону торнадо

Весняні шторми збігаються з початком періоду, який у США традиційно вважають сезоном торнадо. Його старт відрізняється залежно від регіону.

Реклама

У так званій «Алеї торнадо», що охоплює Канзас, Оклахому та Техас, пік активності зазвичай припадає на травень і початок червня. Водночас у південних штатах — так званій «Діксі-алеї», до якої належать Арканзас, Луїзіана, Міссісіпі, Алабама та Джорджія — сезон торнадо починається раніше.

У США закликають готуватися до штормів

Фахівці з безпеки радять заздалегідь підготуватися до можливих торнадо та дотримуватися базових правил безпеки. За словами Мелісси Мейєс, у цей період важливу роль у попередженні населення відіграють соціальні мережі.

«Ймовірно, вже сьогодні вдень ми почнемо активно поширювати поради щодо безпеки», — сказала вона.

У місті Лоуренс (штат Канзас) рятувальники мають донести інформацію до різних груп людей — студентів, працівників університету та відвідувачів, які можуть бути не знайомі з особливостями місцевої погоди.

Реклама

«Навіть люди, які прожили в Канзасі все життя, іноді плутаються щодо того, що означає сирена. Якщо ви чуєте сирену — це означає, що наближається торнадо, і потрібно негайно шукати укриття», — зазначив Стайпетич.

До слова, наприкінці лютого північний схід США охопив потужний «бомбовий циклон» із ураганним вітром до 135 км/год. та рідкісним явищем грозового снігу, що зафіксували супутники NASA. Через рекордні снігопади (до 67 см у Массачусетсі та 38 см у Нью-Йорку) в низці штатів було оголошено надзвичайний стан, сотні тисяч мешканців залишилися без світла. Для Нью-Йорка це стало першим попередженням про хуртовину за останні дев’ять років.