Насувається війна, про яку ніхто не говорить: NYT повідомив подробиці

На сході Африки, куди Україна продає своє зерно, незабаром може спалахнути нова велика війна. Агресором, ймовірно, виступить Ефіопія.

Про це йдеться у The New York Times.

За словами авторів матеріалу – наукових співробітників Університету Могадішо (Сомалі), через експансіоністські амбіції та бездумні плани прем’єр-міністра Ефіопії Абія Ахмеда Африканський Ріг стоїть на порозі війни, яка може поставити під загрозу регіон і зачепити наслідками решту світу.

"Біда точно прийшла... Це треба зупинити, поки не пізно", – пишуть автори статті.

За їхніми словами, чинний правитель Ефіопії "одержимий ідеєю забезпечити країні вихід до світового океану, якого наразі немає".

В The New York Times наголошують, що Сомалі перебуває у стані напіврозпаду протягом декількох десятиліть. Країна є найслабшою з п'яти прибережних держав, що межують з Ефіопією. Тому вона є очевидною метою потенційного завоювання.

1 січня 2024 року Ефіопія підписала меморандум про взаєморозуміння з президентом самопроголошеної республіки Сомаліленд, що контролює північний захід Сомалі. В обмін на офіційне визнання Сомаліленду Ефіопія отримає 20 км ділянки морського узбережжя в Аденській затоці. Автори називають це очевидним порушенням суверенітету та територіальної цілісності Сомалі.

"Сомалі негайно відхилила меморандум і розпочала дипломатичний наступ, пояснивши державам регіону та міжнародним державам, що Ефіопія прагне встановити контроль над територією Сомалі незаконними засобами", – пишуть автори.

Проте, на думку сомалійців, правитель Ефіопії не відмовився від своїх планів.

Також фахівці зазначають, що потенційна війна зачепить держави Червоного моря, зокрема Саудівську Аравію та Єгипет. Зважаючи на те, що США, Китай та деякі європейські країни вже мають свої військові бази на берегах Червоного моря, а Туреччина, Іран, ОАЕ та РФ претендують на це, регіон "може швидко стати небезпечним полем бою для глобальних і регіональних держав".

Водночас Червоне море є життєво важливим для міжнародної торгівлі та безпеки, адже тут проходить основний маршрут з Азії до Європи та Америки.

Тим часом Росія вивозить українське зерно з окупованих територій до Ірану. Про це раніше повідомляли в ЦНС. Ворог налагодив нову логістику для вивезення збіжжя. Аграрну продукцію потягами доправляють з Луганщини до Каспійського моря, а далі везуть до Ірану.

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