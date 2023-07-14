Натхненний Ісламською державою: у Польщі затримали 18-річного юнака за планування теракту

Агентство внутрішньої безпеки Польщі (ABW) повідомило у п'ятницю, 14 липня, що було затримано 18-річного польського громадянина, який планував скоїти самогубство в урядовому офісі, використовуючи “пояс шахіда”.

Про це пише Associated Press.

У своєму комюніке Агентство внутрішньої безпеки повідомило, що затримання відбулося 16 червня у південно-західній частині Польщі. Вони заявили, що цей юнак прийняв іслам минулого року і разом з іншими особами під впливом екстремістської групи Ісламська держава, планували напади на урядові офіси.

Хлопця звинувачують у співучасті у злочинному угрупованні з терористичними цілями та плануванні дій, які загрожували б безпеці та життю великої кількості людей.

Якщо його засудять, йому може бути призначено покарання у вигляді до 10 років позбавлення волі.

Нагадаємо, на заході Уганди повстанці, пов'язані з терористичним угрупованням "Ісламська держава", вбили у школі щонайменше 41 людину, з них 38 – діти.

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