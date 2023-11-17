National Geographic представив найдивовижніші знімки 2023 року – фото

Їх обрали з двох мільйонів світлин.

National Geographic представив фотографії року за версією журналу.

Про це йдеться на офіційному сайті.

29 знімків, обраних із колосальних 2 мільйонів зображень групою зі 165 фотографів, доступні для перегляду у грудневому номері журналу 2023 року.

Колекція світлин відображає світову культуру, наукові досягнення, найінтимніші моменти природи та багато іншого.

Ось п'ять найбільш разючих моментів року, знятих на камеру:

Південна лагуна Рок-Айлендс, Палау / Фотограф: Кілії Юян

На фото зображено смертоносного смугастого морського крайта, що підпливає до поверхні Тихого океану, щоб ковтнути повітря. Істоту зазнімкували всередині морського заповідника Палау. Морський заповідник відкрили 2015 року. Він є шостим за величиною у світі. Знімок прикрасив обкладинку журналу, якому вже 135 років.

Соданкюля, Фінляндія / Фотограф: Луї Палу

Після вторгнення Росії в Україну в лютому минулого року солдати повзуть по засніженій місцевості на лижах, коли військові США та Фінляндії розпочали спільні тренувальні операції на північ від Полярного кола. Видно, як солдати тренуються під час навчань, які відбулися незадовго до того, як Фінляндія вступила до НАТО у квітні.

Пуерто-Наріньйо, Колумбія / Фотограф: Томас Песчак

На фото зображені корінні мешканки Амазонки. Жінки тукуна одягнені в рожеві костюми дельфінів, зроблені з кори дерева Янчама. За даними Vogue Italia, тукуна має давню віру в те, що рожевий дельфін — це чарівний чоловік, який ходить на їхні фестивалі, щоб напитися і збудити жінок. Згідно з міфом, зачаровані жінки йшли з ним до річки, де потім самі перетворювалися на дельфінів.

Нью-Гейвен, Коннектикут / Фотограф: Макс Агілера-Геллвег

На цій світлині видно, як дослідники з Єльського університету успішно реанімують мертву тканину мозку свині, об'єднавши її з безліччю ліків та киснем. У медичній науці дослідження частин тіла свиней для ксенотрансплантатів для людини за останні місяці досягло величезних успіхів.

Пацієнт Нью-Йоркського університету в Лангоні цього року жив два місяці після пересаддження свинячої нирки, а мешканець Меріленду прожив шість тижнів після трансплантації свинячого серця. Лікарі пояснюють тимчасовий успіх органів здатністю видаляти та додавати гени, щоб вони краще зливались із людським тілом.

Округ Коконіно, Аризона / Фотограф: Ден Вінтерс

Вперше від 1972 року США повертаються на Місяць, щоб розширити можливості астронавтів щодо дослідження далекого космосу. Астронавти НАСА, зокрема Зена Кардман, вже готуються до місії "Артеміда", названої на честь сестри-близнючки грецького бога Аполлона. На знімку Кардман проводить високоточні випробування на Землі у тренувальному костюмі вагою понад 35 кг, щоб передбачити гравітаційні зміни на місячній поверхні.

Нагадаємо, батько та син знайшли на березі загадкову помаранчеву істоту. Знахідка також спантеличила експертів.

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