Натхненний Україною і стурбований Китаєм: Тайвань навчає громадян керувати дронами

Армія Тайваню / © Associated Press

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На Тайвані запустили першу програму навчання цивільних керуванню дронами для потреб громадянської оборони. Ініціатива з’явилася на тлі зростання військової загрози з боку Китаю та під впливом досвіду України, де безпілотники стали одним із ключових інструментів війни.

Про це повідомляє видання The Guardian.

48-річний працівник харчової компанії Пан Цзянь-цзінь став одним із учасників курсу в Тайбеї. Він ніколи раніше не керував дроном, але після першого заняття заявив, що така навичка може знадобитися в разі кризи.

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“Війна в Україні справді змінила підхід до використання дронів. Це ніби ще одна навичка, яку я зможу застосувати, якщо колись знадобиться”, — сказав Пан.

Тайвань переймає український досвід

Програму запустили у травні. Її проводить неурядова організація Kuma Academy, яка займається підготовкою цивільних до кризових ситуацій.

За словами представника організації Тан Цзун-і, курс має допомогти людям зрозуміти, як безпілотники можуть працювати в умовах бойових дій. Мета — не озброїти цивільних, а навчити їх активніше допомагати у спостереженні за ризиками та передаванні інформації.

Останніми роками на Тайвані зросла кількість тренінгів із першої допомоги, евакуації постраждалих і реагування на надзвичайні ситуації. Нині на острові діють понад 30 місцевих добровольчих груп громадянської оборони.

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Попит на навчання вже високий

Місця на курсах Kuma Academy розкуплені до серпня. Щомісяця організація може навчити близько 75 людей.

Серед учасників є підлітки, люди середнього віку та пенсіонери. 65-річна Каррен Ван розповіла, що керування дроном може бути для неї одним зі способів допомогти країні в разі кризи.

Один з учасників, який працює в оборонній компанії, пояснив, що він не є солдатом, але в разі можливого вторгнення Китаю хотів би мати змогу допомогти хоча б чимось.

Чому дрони важливі для Тайваню

У разі китайського вторгнення безпілотники можуть бути корисними для спостереження за лінією фронту в гірській місцевості острова.

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Український досвід показав, що дрони можуть суттєво змінювати ситуацію на полі бою. В Україні оператори безпілотників щодня виконують тисячі бойових вильотів, а військові оцінюють роль дронів як одну з ключових у завданні втрат російській армії.

На Тайвані інтерес до безпілотників зростає і серед цивільних. За даними Управління цивільної авіації Тайваню, кількість зареєстрованих дронів уже перевищила 39 тисяч. 2024 року мінімальний вік для реєстрації дронів знизили до 14 років.

У деяких школах Тайбея також проводять літні табори, де учнів навчають збирати дрони та використовувати їх у пошуково-рятувальних операціях.

Чому навчають ручного керування

На курсах використовують дрони вагою менш як 100 грамів. Вони повністю вироблені на Тайвані та не мають GPS чи автономного керування.

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Це зроблено свідомо: в умовах сучасної війни комерційні дрони можуть втрачати ефективність через радіоелектронні перешкоди. Тому учасників навчають покладатися на зір, реакцію та ручне керування.

Такий підхід також відповідає прагненню Тайваню розвивати виробництво дронів без залежності від Китаю.

“Ми не можемо змінити загальну ситуацію, тому єдине, що можемо зробити, — підготуватися якнайкраще”, — сказав Пан.

Напруга між Тайванєм та КНР: останні новини

Нагадаємо, що на початку цього року глава КНР Сі Цзіньпін пообіцяв захопити Тайвань.

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Раніше повідомлялося, що Китай відправляє свої війська на фронт в Україні, щоб вивчити реалії ведення сучасної війни і набути бойовий досвід, готуючи власне вторгнення на Тайвань.

Чому історично ворогують Тайвань і Китай — читайте за посиланням.

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