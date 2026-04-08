Трамп остаточно посварився з союзниками по НАТО через Іран: під ризиком Україна — Politico

Відносини між США та союзниками по НАТО різко погіршуються на тлі війни з Іраном. Президент США Дональд Трамп дедалі жорсткіше критикує європейських партнерів, а це може вплинути і на підтримку України.

Про це повідомляє Politico з посиланням на джерела в урядах і Альянсі.

Очікується, що генсек НАТО Марк Рютте знову зустрінеться з Трампом у Білому домі, намагаючись запобігти подальшому загостренню відносин.

Напруга через Іран

Причиною конфлікту стала відмова європейських країн підтримати військову кампанію США проти Ірану. За даними джерел, Трамп відкрито висловлює невдоволення союзниками і навіть розглядає перегляд ролі США в Альянсі.

Хоча формально президент не може вивести країну з НАТО без рішення Конгресу, він має інші важелі впливу. Серед можливих кроків — скорочення фінансування операцій, зменшення американської військової присутності в Європі або навіть обмеження обміну розвідданими з Україною.

Розкол поглиблюється

У Європі також зростає роздратування політикою Вашингтона. Деякі країни відмовилися надавати США доступ до своїх баз чи повітряного простору для операцій на Близькому Сході.

Президент Франції Еммануель Макрон прямо заявив, що постійний тиск з боку США підриває довіру в Альянсі:

«Якщо ви щодня ставите під сумнів свою відданість, ви її підриваєте».

За словами одного з європейських чиновників, рівень готовності підтримувати США «нижчий за нуль».

Ризики для України

На тлі конфлікту з Іраном і охолодження відносин із Європою Україна може опинитися серед непрямих втрат.

Зокрема, у Вашингтоні розглядають варіанти скорочення зобов’язань у межах НАТО, що потенційно може вплинути на військову та розвідувальну підтримку Києва у війні проти Росії.

Водночас усередині самого Альянсу немає єдності щодо участі у близькосхідному конфлікті, що ще більше ускладнює переговори.

Попри це, союзники сподіваються, що зустріч Рютте з Трампом дозволить знизити напругу та зберегти співпрацю.

Як Трамп критикував НАТО — останні заяви

Раніше Трамп різко розкритикував позицію Європи щодо війни в Ірані і вкотре пригрозив можливим виходом США з НАТО. Американський лідер назвав Альянс несправедливим до Америки та закликав союзників збільшити оборонні витрати.

Зокрема, в інтерв’ю британській The Telegraph Дональд Трамп заявив, що серйозно розглядає можливість виходу з НАТО через відмову союзників приєднатися до війни США та Ізраїлю проти Ірану, зокрема щоб розблокувати Ормузьку протоку й послабити світову енергетичну кризу.

Напередодні, 4 квітня, Дональд Трамп вчергове накинувся на НАТО, назвавши Альянс «ненадійним союзником» США.