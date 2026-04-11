Трамп заговорив про вихід із НАТО: чи реальна ця загроза і які наслідки для Європи

Чи можуть США вийти з НАТО

Реклама

Заяви президента США Дональда Трампа про можливий вихід країни з НАТО викликали широкий резонанс, однак експерти сумніваються, що такий сценарій реально втілити. Водночас сама риторика вже має серйозні наслідки для Альянсу.

Як пише The Wall Street Journal, ще недавно питання про можливий розпад НАТО виглядало малоймовірним, але тепер його обговорюють дедалі серйозніше.

На цьому тлі Трамп назвав Альянс «паперовим тигром» і заявив, що розглядає можливість виходу США.

Реклама

Оглядачі наголошують, що напруження посилилося через розбіжності між США та європейськими союзниками. Зокрема, Іспанія та Італія не дозволили використовувати свої бази для американських операцій, а президент Франції Еммануель Макрон обмежив використання повітряного простору. Також Європа не поспішає долучатися до операцій у районі Ормузької протоки.

Критики в США вважають, що союзники роками користувалися «парасолькою безпеки» Вашингтона, не роблячи достатнього внеску. За їхніми оцінками, саме США забезпечують близько 60% оборонних витрат Альянсу, що створює дисбаланс.

Водночас інші аналітики підкреслюють, що збереження НАТО відповідає стратегічним інтересам самих США. Альянс забезпечує доступ до ключових військових баз у Європі, а також дозволяє ефективно проєктувати силу на глобальному рівні.

Експерти попереджають: навіть якщо вихід США малоймовірний, сама загроза підриває довіру між союзниками. США залишаються ключовою ланкою НАТО, зокрема у сфері розвідки, протиракетної оборони та координації військових операцій. Без їхньої участі ризики для безпеки Європи можуть суттєво зрости, зокрема на тлі дій Володимира Путіна.

Реклама

Разом із тим, як зазначає The Independent, формальний вихід США з НАТО наразі практично неможливий. Згідно із законом, ухваленим 2023 року, для цього потрібна згода Сенату, якої поки немає навіть серед республіканців.

Попри це, експерти не виключають альтернативного сценарію — часткового дистанціювання США від Альянсу. Йдеться, зокрема, про можливе скорочення військової присутності в Європі або ігнорування окремих зобов’язань.

На думку оглядачів The Guardian, шкода для НАТО вже частково завдана: довіра між союзниками послаблюється, а Європа змушена активніше думати про власну систему безпеки без повної опори на США.

Конфлікт Трампа з союзниками по НАТО — останні новини

Нагадаємо, Дональд Трамп зустрівся з генсеком НАТО Марком Рютте і розкритикував союзників за відмову підтримати США в конфлікті з Іраном. Президент США навіть натякнув на можливу помсту за таку позицію Європи.

Реклама

Джерела Reuters у Білому домі повідомили, що Сполучені Штати можуть скоротити кількість своїх військових у Європі через напружені відносини з союзниками по НАТО.

Президент Чехії Петр Павел заявив, що недавні заяви президента США Дональда Трампа, які ставлять під сумнів роль НАТО, завдали шкоди Альянсу більше, ніж дії президента Росії Володимира Путіна за кілька років.