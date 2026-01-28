НАТО без США може стати реальністю: Європа готується до безпрецедентного сценарію

НАТО без США може стати реальністю

Сумніви президента США Дональда Трампа щодо доцільності НАТО , його публічні погрози відмовитися від зобов’язань колективної оборони та навіть заяви про можливе захоплення Гренландії у Данії — союзника по Альянсу — стали шоком для європейських столиць.

Про це йдеться в матеріалі Financial Times.

Колишній посол США в НАТО Іво Даалдер назвав ситуацію найглибшою кризою за всю історію Альянсу. За його словами, ідея про те, що безпека Європи є фундаментальною для безпеки США, фактично зникла.

“Ця ідея, закріплена в договорі 1949 року, більше не існує. З нею покінчено”, — заявив Даалдер.

Європейські лідери визнають: шкода вже завдана. Навіть попри те, що Трамп згодом пом’якшив риторику щодо Данії, сумніви у надійності американських гарантій залишилися.

Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск відкрито заявив про кризу довіри, а в експертному середовищі дедалі частіше лунають слова про необхідність перегляду всієї архітектури безпеки Європи.

Голова Королівського інституту об’єднаних служб у Лондоні Рейчел Еллехуус зазначає, що невизначеність щодо ролі США стала “підводною течією” трансатлантичних відносин. За її словами, внутрішній опір у самих США є непослідовним, а політика Трампа — надто мінливою.

У відповідь європейські чиновники почали обережно, але дедалі активніше говорити про зменшення залежності від Вашингтона. Єврокомісар з питань оборони Андрюс Кубілюс заявив, що Європі потрібна не лише заміна американських військових можливостей, а й серйозна розмова про власну оборонну спроможність.

Раніше європейські країни розраховували, що мають час до 2035 року, щоб наростити оборонні витрати до 5% ВВП і компенсувати залежність від США. Але сигнали з Вашингтона свідчать: Америка може значно швидше скоротити свою військову присутність у Європі — вже до 2027 року.

Ситуацію докорінно змінила й готовність Трампа публічно погрожувати союзникам. За даними медіа, навіть Канада розглядала сценарії можливого вторгнення США — хай і суто гіпотетичні.

Аналітики зазначають: союзники НАТО дедалі більше бояться не зради з боку США, а відкритої ворожості. У Європі це змушує політиків замислюватися над тим, що ще недавно вважалося немислимим — безпекою континенту без Америки.

Втім, повна заміна ролі США виглядає майже нереальною. НАТО критично залежить від американської розвідки, систем ППО, авіації, супутників, логістики та ядерного стримування. За оцінками Міжнародного інституту стратегічних досліджень, відтворення цього потенціалу коштувало б Європі близько $1 трлн і зайняло б десятиліття.

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте прямо заявив: Європа не здатна захистити себе самотужки без США.

“Якщо хтось думає, що Європа може обійтися без Америки, нехай продовжує мріяти”, — наголосив він.

Паралельно триває дискусія і про наслідки можливого виходу США з підтримки України. Європейські чиновники визнають: це стало б серйозним ударом, хоча залежність Києва від американської допомоги поступово зменшується завдяки підтримці інших партнерів і розвитку власного оборонного виробництва.

Попри всі публічні запевнення у єдності, питання НАТО без США більше не є теоретичним. У європейських столицях дедалі частіше готуються до сценарію, який ще кілька років тому здавався неможливим — Європи, що змушена самостійно відповідати за власну безпеку.

Раніше повідомлялось, що північноатлантичний альянс розпочинає амбітний проєкт із укріплення своїх кордонів з Росією та Білоруссю. Замість традиційних окопів та живої сили, ставку роблять на технології майбутнього — роботів та автоматизовані системи ураження.

Також нагадаємо, Європа готова створити новий альянс замість НАТО. З огляду на те, наскільки нестабільними та непередбачуваними показали себе США, європейські країни не можуть дозволити собі покладатися на Америку, коли йдеться про їхню безпеку.

Водночас президент України Володимир Зеленський переконаний, що без підтримки Сполучених Штатів Америки НАТО не здатне забезпечити надійний захист країн-членів Альянсу.