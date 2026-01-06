НАТО безсиле?: Трамп може забрати Гренландію, а Європа не здатна опиратися — Sky News

Трамп налаштований захопити Гренландію / © Associated Press

Президент США Дональд Трамп серйозно розглядає можливість захоплення Гренландії, яка належить Данії — країні-члену НАТО.

Про це йдеться в аналітичному матеріалі Sky News, де зазначається, що жодна європейська держава не має реальних важелів, аби зупинити Вашингтон у разі силового сценарію.

За оцінкою видання, Трамп виходить з того, що країни НАТО надто залежні від США у військовому плані й не наважаться на відкрите протистояння. Американська армія забезпечує ключові можливості Альянсу — від супутникової розвідки та логістики до високотехнологічного озброєння.

Особливо вразливою є позиція Великої Британії, яка роками будувала оборонну стратегію на «особливих відносинах» зі США, включно з ядерним стримуванням і спільними військовими програмами.

Ситуація навколо Гренландії

Раніше прем’єр-міністерка Данії Метте Фредеріксен раніше попередила, що напад США на Гренландію означатиме фактичний кінець НАТО та післявоєнної системи безпеки. Однак, як зазначає Sky News, саме Європа і Канада стали б головними жертвами такого колапсу, що зменшує стримувальний ефект цих заяв для Трампа.

Аналітики підкреслюють: ситуація навколо Гренландії стала тривожним сигналом для європейських союзників, які роками покладалися на військову міць США, не розвиваючи власні спроможності.