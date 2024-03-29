НАТО двічі піднімало в повітря авіацію через російські літаки над Балтикою – ЗМІ

За останню добу винищувачі ВПС Італії двічі перехоплювали російські військові літаки над міжнародними водами Балтійського моря.

Про це пише ANSA з посиланням на італійські джерела інформації.

Італійські винищувачі Eurofighter зі складу 4-ї авіаційної тактичної групи базуються на авіабазі Мальборк у Польщі. Авіацію підняли в повітря у четвер ввечері та зранку у п'ятницю.

Тривогу оголосив командний центр НАТО в місті Юдем, Німеччина, коли системи спостереження виявили невпізнаний літак над Балтійським морем.

Винищувачі здійснили перехоплення літака, який ідентифікували, як російський. Після цього італійська авіація повернулась на свою базу в Польщі.

В ніч проти 14 лютого нідерландські винищувачі F-35 перехопили групу російських військових літаків у повітряному просторі Польщі.

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