У НАТО готові передати Україні системи ППО для захисту критичних об'єктів: подробиці

Україна отримала підтримку своїх партнерів по НАТО щодо постачання значної кількості систем ППО для захисту критично важливої інфраструктури, включаючи ядерні об'єкти.

Про це повідомив генеральний секретар НАТО Марк Рютте, передає "Європейська правда".

За його словами це питання було центральним під час засідання Ради Україна-НАТО.

"Ми обговорили, як забезпечити Україну (додатковими системами) ППО для захисту своєї критичної інфраструктури", – сказав він.

Також він зазначив, що завдання є складним, оскільки наявні системи ППО в країнах Альянсу вже використовуються для виконання визначених завдань.

"Як ви знаєте, у світі немає надлишку систем ППО, – наголосив Марк Рютте. – Проте на засіданні було досягнуто чіткої домовленості, що партнери підтримають Україну. Всі системи, які можуть бути передані Україні – будуть надані".

Рютте не розкрив точну кількість і типи систем, які можуть бути передані, але підкреслив, що була досягнута домовленість про максимальні зусилля щодо посилення української ППО. "Ми робимо все можливе, щоб усі системи ППО, які можна передати, були надані Україні", – зазначив він.

Нагадаємо, очільник МЗС Андрій Сибіга заявив, що Україна потребує термінового постачання щонайменше 20 додаткових систем ППО Hawk, NASAMS або IRIS-T, що допоможе уникнути довготривалих відключень світла.

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