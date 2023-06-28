Нокдаун Пригожина: як НАТО захищатиме членів Альянсу від загрози з боку “Москви чи Мінська”

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що військовий альянс захищатиме своїх членів від загроз з боку “Москви або Мінська”.

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що західний військовий альянс готовий захистити себе від будь-якої загрози, яку представляє переміщення російських найманців ПВК “Вагнер” до Білорусі на тлі побоювань, що передислокація приватної армії може створити нестабільність для східноєвропейських членів НАТО.

Про це пише Al Jazeera.

Повідомлялося, що ватажок “вагнерівців” Євген Пригожин прибув до Білорусі у вівторок, 27 червня, згідно з угодою, укладеною самопроголошеним білоруським президентом Олександром Лукашенко, яка ледве запобігла маршу найманців на Москву в суботу, 24 червня, після повстання приватної армії проти російського військового лідера.

“Якщо “Вагнер” розмістить своїх серійних убивць у Білорусі, усі сусідні країни зіткнуться з ще більшою загрозою нестабільності”, — заявив президент Литви Гітанас Науседа після зустрічі в Гаазі з головою НАТО Столтенбергом і лідерами урядів шести інших союзників НАТО.

Президент Польщі Анджей Дуда висловив надію, що загроза НАТО, яку становлять найманці ПВК “Вагнер”, буде включена в порядок денний на саміті всіх 31 членів у Вільнюсі 11-12 липня.

“Це справді дуже тривожно, і ми повинні прийняти дуже серйозні рішення. Це вимагає дуже, дуже жорсткої відповіді НАТО”, — прокоментував Дуда.

Столтенберг сказав, що ще зарано говорити про те, що може означати присутність ПВК “Вагнер” в Білорусі для союзників по НАТО, але військовий альянс захистить “кожного союзника, кожен сантиметр території НАТО” від загроз з боку “Москви або Мінська”.

“Ми вже збільшили нашу військову присутність у східній частині Альянсу, і ми ухвалимо рішення щодо подальшого зміцнення нашої колективної оборони за допомогою більшої кількості сил високої готовності та більших можливостей на майбутньому саміті”, — заявив Столтенберг.

Пригожина не бачили з 24 червня, коли він помахав доброзичливцям з машини в південному російському місті Ростов-на-Дону, яке його бійці ненадовго зайняли.

Згідно з даними FlightRadar24, у вівторок, 27 червня, вранці приватний літак, який, ймовірно, належить Пригожину, вилетів з Ростова на авіабазу на південний захід від білоруської столиці Мінська.

Путін намагається відновити свою владу

Серед наслідків заколоту Пригожина проти Москви прихильники російського президента Володимира Путіна наполягали на тому, що повстання не послабило його правління, і що російські чиновники намагалися залишити кризу позаду, а розвідувальна служба ФСБ зняла всі кримінальні звинувачення проти бійців “Вагнера”.

Путін також намагався зміцнити свій авторитет, подякувавши регулярним російським військам за те, що він описав як “запобігання громадянській війні”, і зобразив події минулих вихідних як свого роду перемогу російської армії.

“Ви де-факто зупинили громадянську війну”, — сказав Путін військовослужбовцям Міністерства оборони Росії, Національної гвардії, служби безпеки ФСБ і МВС, які зібралися у дворі Кремля у вівторок, 27 червня.

“Ви довели свою вірність народу Росії та військовій присязі”, — наголосив Путін перед тим, як вшанувати хвилиною мовчання льотчиків, збитих і вбитих “Вагнером” 24 червня.

Під час окремої зустрічі з представниками міністерства оборони Путін вперше заявив, що ПВК “Вагнер” повністю фінансується з російського федерального бюджету, незважаючи на те, що вона діє як незалежне угруповання. Він додав, що з моменту повномасштабного вторгнення в Україну в лютому 2022 року Москва виплатила угрупованню 86,262 мільярда рублів (близько 1 мільярда доларів) зарплати.

У Москві заявили, що ведеться підготовка до того, щоб бойовики “Вагнера”, які все ще перебувають в Україні, яких, за словами Пригожина, налічується близько 25 тисяч, передали своє важке озброєння російським військовим.

Лукашенко і “Вагнер”

Розмовляючи зі своїми військовими 27 червня, Лукашенко сказав, що він закликав Путіна не вбивати бунтівного Пригожина.

“Я сказав Путіну: ми можемо це зробити, без проблем. Якщо не з першої спроби, то з другої. Я йому сказав: не робіть цього”, — розповів Лукашенко, повідомляють держЗМІ.

Лукашенко також зазначив, що його військові можуть багато чому навчитися у найманців “Вагнера”.

“Вони були на самому фронті атакуючих військ. Вони нам зараз скажуть, що важливо”, — заявив Лукашенко, повідомляє білоруське інформаційне агентство Белта.

За словами білоруського диктатора, бійці “Вагнера” могли б доповісти, яка зброя добре працює в Україні і як можна успішно вести напад і оборону.

“Це дуже цінно. Це ми маємо отримати від бойовиків”, — сказав Лукашенко, додавши, що найманці досі перебувають на своїх базах в окупованій Росією Луганській області на сході України.

“Але якщо вони захочуть — а я розумію, що вони розглядають кілька місць — тоді ми їх приймемо”, — сказав він.

Інститут вивчення війни (ISW) заявив у понеділок, 26 червня, що російськомовні опозиційні ЗМІ повідомили, що Білорусь займається будівництвом кількох військових таборів для розміщення бойовиків “Вагнера”. Аналітичний центр додав, що в Могильовській області країни, розташованій приблизно за 200 км на схід від Мінська, будується база, яка вміщуватиме до 8000 бійців.

ISW також зазначив, що Білорусь навряд чи буде справді безпечним місцем для бойовиків “Вагнера”, якщо Путін вирішить порушити свою угоду не переслідувати їх за заколот.

“Білорусь не запропонує бійцям Пригожина справжній притулок, якщо Кремль буде тиснути на Білорусь”, — заявили в ISW.

“Путін може презентувати Білорусь як пристань для бійців “Вагнера” як пастку. Кремль, незалежно від того, чи вживає він негайних заходів проти них, ймовірно, вважатиме персонал групи “Вагнер”, який піде за Пригожиним до Білорусі, зрадниками”, — йдеться в повідомленні.

Путін також намагається знищити репутацію Пригожина серед його бійців і в російському суспільстві, повідомили в ISW 28 червня.

NEW: #Putin is trying to present #WagnerGroup financier Yevgeny #Prigozhin as corrupt and a liar to destroy his reputation among #Wagner personnel and within Russian society. The ongoing Putin-#Lukashenko-Prigozhin powerplay is not yet over.https://t.co/4A8bWmWlVl pic.twitter.com/NUDNdWoLNf — ISW (@TheStudyofWar) June 28, 2023

Російський лідер, “скоріш за все, вирішив, що він не може безпосередньо усунути Пригожина, не зробивши його мучеником на даний момент”, повідомили в Інституті вивчення війни.

“Кремль, ймовірно, продовжить нападати на Пригожина, щоб зламати підтримку народу, перешкодити найманцям ПВК “Вагнер” слідувати за ним до Білорусі та зруйнувати його фінансову владу”.

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