НАТО готується до можливості гібридної війни з Росією: подробиці

Високопосадовець НАТО попередив про "реальну перспективу" того, що неконвенційний напад Росії на країни Альянсу, такий як диверсії або підпали, може призвести до "значних" втрат.

Про це пише Sky News.

Заступник помічника генерального секретаря НАТО з питань інновацій, гібридних і кібернетичних технологій Джеймс Аппатурай, зазначив, що союзники мають чітко розуміти межі гібридної війни і можливу відповідь на атаки, в тому числі застосування військової сили.

Аппатурай підкреслив, що російські гібридні атаки по всій Європі, США та Канаді наближаються до рівня, який ще кілька років тому був би неприпустимим. Особливо активізувалася кількість "кінетичних" атак, зокрема перерізання підводних кабелів, диверсії проти будівель і підкладання запалювальних пристроїв у вантажі літаків після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну у лютому 2022 року.

"Ми точно можемо нарахувати десятки. До 100 точно. Але є ще багато зірваних змов", – зазначив Аппатурай. Він висловив стурбованість, що одна з цих атак може призвести до великих жертв або суттєвих економічних збитків, що може спровокувати колективну відповідь НАТО за статтею 5.

Він також зазначив, що НАТО оновлює свою стратегію щодо гібридної війни, яка востаннє була розроблена в 2015 році. Оновлена політика, яку планують ухвалити на саміті Альянсу в 2025 році, повинна враховувати можливі загрози не лише з боку Росії, але й інших держав, таких як Китай, Іран і Північна Корея.

Ці заходи включають створення планів для протидії ймовірним гібридним атакам, а також розробку механізмів стримування агресії.

Нагадаємо, командувач НАТО з трансформації адмірал П'єр Вандьє заявляв, що Альянс повинен мати у своєму арсеналі далекобійну зброю, щоб мати змогу ефективно реагувати на загрози, зокрема на російські балістичні ракети середньої дальності "Орешнік". Він висловив занепокоєння щодо цієї загрози з боку російських комплексів і наголосив на необхідності готовності НАТО до таких викликів.

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