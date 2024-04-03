НАТО готується відповідати на загрози РФ у Балтії - посолка США в Альянсі

У США впевнені, що для країн Балтії немає прямої загрози з боку Росії, однак НАТО вживає активних заходів, щоб покращити своє становище на території цих держав.

Про це сказала постійна представниця США в НАТО Джуліанна Сміт, пише Голос Америки.

"Ми не бачимо безпосередньої загрози території НАТО ні в балтійському регіоні, ні, відверто кажучи, в будь-якому іншому регіоні. За останні два роки ми зробили багато кроків, щоб посилити стримування та захист, особливо на східному фланзі. Ми дуже серйозно ставимося до проблем безпеки наших друзів у країнах Балтії і вживаємо активних заходів, щоб покращити нашу позицію там", - сказала вона.

Сміт підтвердила, що російську загрозу НАТО вважає головною прямою загрозою, якій слід протистояти. Тому у НАТО існують нові регіональні плани, які дозволяють "точно знати, що ми маємо зробити, щоб захистити кожен дюйм території НАТО".

"Я не хочу, щоб у наших друзів у країнах Балтії склалося враження, що якимось чином війна приходить на територію НАТО миттєво. Ми сприймаємо це серйозно, але не вважаємо це безпосередньою загрозою. Ми нікому не сигналізуємо, що війна неминуча", - наголосила посолка США в Альянсі.

Нагадаємо, за даними видання FT, прифронтові країни НАТО підтримують ідею Макрона про введення військ до України.

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