НАТО хоче зміцнити кордони з РФ, скерувавши туди 300 тис. військ, але можуть бути проблеми – Politico

Такий крок має на меті зупинити Росію від розширення своєї війни за межі України.

НАТО планує посилити своє угруповання військ на східному фланзі, розмістивши там до 300 тис. бійців, однак зробити це не так просто.

Про це повідомляє Politico.

Щоб реалізувати такі плани, Альянсу треба переконати окремі країни-члени надати різні елементи: солдатів, навчання, покращення інфраструктури і, що особливо важливо, – велику кількість дорогої зброї, обладнання та боєприпасів.

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"Оскільки країни вже стурбовані своїми власними запасами боєприпасів, а Україна гостро потребує більшої кількості снарядів і зброї від союзників, існує ризик, що не всі союзники по НАТО виконають свої обіцянки зробити внесок у нові плани Альянсу", – йдеться у матеріалі видання.

Один з високопосадовців Альянсу заявив, що для протистояння Росії на сьогодні існує необхідність у більшій кількості військ та кількості сил, які перебувають у стані готовності.

Існує кілька рівнів "готовності", розповів експомічник генсека НАТО з питань оборонної політики та планування сил Генріх Браусс. Перший рівень може складатися зі 100 тис. військових, які будуть готові до перекидання протягом 10 днів. Цей рівень готовності можна сформувати з Польщі, Норвегії та країн Балтії (Естонії, Латвії та Литви).

За словами Браусса, другий рівень військ тоді підтримував би цих солдатів, готових до розгортання з таких країн, як Німеччина, протягом 10-30 днів.

У статті зазначається, що задля цього багатьом союзникам по НАТО треба буде активізувати зусилля щодо призову до війська та збільшення витрат на оборону. Доведеться купувати більше зброї, боєприпасів та обладнання.

Водночас екскомандувач військ США в Європі Бен Годжес заявив про низку деталей, у яких полягає "готовність".

"Артилерійському батальйону для підтримки свого рівня майстерності необхідно робити Х пострілів на рік з метою планування. Танковому батальйону необхідно вражати цілі, реагувати на різні ситуації і демонструвати майстерність у русі, вдень і вночі, вражаючи цілі, що рухаються. Все це дуже складно", – пояснив Годжес.

Нагадаємо, американська розвідка на початку березня заявила, що Росія може й не прагнути прямого військового конфлікту зі США та НАТО, однак потенціал для ескалації з боку РФ існує.

Зауважимо, що Польща розпочинає найбільшу за останні 50 років кампанію з переозброєння у відповідь на загрозу з боку Росії, яка постійно зростає.

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